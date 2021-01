Nos forêts souffrent de plus en plus du réchauffement climatique et de ses conséquences : sécheresses, stress hydrique, tempêtes, carence nutritionnelle liée à un sol appauvri, attaques de ravageurs comme le scolyte… De nouvelles essences d'arbres plus adaptés sont appelées à la rescousse. Quelle espèce d'arbre (citez un seule espèce svp) souhaiteriez-vous voir pousser dans nos forêts pour remplacer les épicéas?