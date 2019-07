L’égoïsme, l’idéologie nihiliste de l’épanouissement personnel et ce consumérisme appliqué aux relations humaines ont-ils noyauté voire dévoyé notre droit ? La magistrate Manuela Cadelli qui préface le livre Les enfants du droit pose frontalement la question à propos de notre législation investie en quelques années par une montée de l’individualisme et du libre arbitre alors que la loi est censée traduire l’intérêt général. Faible, incohérent, narcissique, ce “nouveau” droit nous ressemble-t-il ? Mais alors qui dorénavant va soutenir l’élan du “collectif solidaire”, plus grand que nous ?





Ma sexualité m'appartient-elle ? De même que ma souffrance, ma mort ou ma santé ? Expliquez-nous ces questions bizarres.

Effectivement. "Suis-je propriétaire de moi-même ?" est la question centrale de notre livre, déclinée en plusieurs chapitres : "ma vie est-elle à moi ?", "mon corps, ma souffrance, ma mort, voire mon enfant sont-ils à moi ?" Autrement dit, quelles sont les limites de ma liberté, sachant que le droit, du premier au dernier souffle de ma vie, et même au-delà, décide de ce qui m’est défendu, autorisé ou imposé ? L’une des conclusions principales de ma réflexion est que ma liberté a essentiellement pour limite, non pas la liberté d’autrui, comme on a coutume de le dire, mais bien ma propre dignité. Parce qu’en de nombreuses circonstances, le droit prétend savoir mieux que moi ce qui est mon bien et faire en conséquence mon bonheur contre mon gré. C’est pour cela que l’ouvrage est sous-titré “Essai sur le paternalisme juridique”. Est-il légitime que le droit m’interdise d’agir comme il me plaît quand, a priori, ce que je veux faire ne concerne que moi ? Est-il “en droit de” m’obliger à me comporter comme ceci ou comme cela s’il me vient notamment l’envie d’adopter des comportements à risque ou carrément nuisibles mais qui relèvent à première vue de mes choix personnels ?

Pouvez-vous nous donner un ou plusieurs exemples de ce "paternalisme" (dixit, maniète de commander avec une bienveillance autoritaire et condescendante) ?

Le livre en est truffé. Prenons la question du “droit à la mort”. Dans une optique libertaire, on pourrait considérer que chacun est maître de sa propre mort car il détiendrait un droit de disposer de lui-même. Non seulement l’individu n’aurait de compte à rendre à personne, mais il pourrait revendiquer l’aide d’autrui à mettre fin à ses jours. L’assistance au suicide se muerait en un vrai droit, tandis qu’aujourd’hui, le suicide est une liberté purement factuelle mais qui ne reçoit pas la caution du droit. Il serait plutôt considéré comme un “abus du droit d’exister”. Au contraire, dans l’optique actuelle de notre droit, l’euthanasie est légalisée mais dans des conditions qui demeurent très restrictives, sous-entendant qu’aucun individu sain d’esprit ne pourrait désirer mourir, mais que, même si tel était le cas, il faut tout mettre en œuvre pour empêcher l’exécution de cette volonté.

Il y a aussi le cas des addictions : drogue, alcoolisme. Et toutes les restrictions apportées à la disposition de son propre corps, motivées par la crainte de la marchandisation des corps. Même la question du port du voile, que je n’ai pas abordée dans le livre, peut se poser sous cet angle : d’où le droit se tient-il pour juger de ce qui est bon pour moi dès lors que je suis seul concerné ?

Et la réponse ?

La réponse tient à plusieurs considérations. Tout d’abord, notre droit adhère à une certaine conception de l’homme qui en fait le dépositaire, et non le propriétaire, de ce qui fait son humanité. Fondamentalement, chaque individu est censé transmettre, de génération en génération, ce qui fait sa dignité d’homme. Le contenu de cette dignité est censé permaner à travers les époques. Il se résume sans doute le mieux dans les maximes de Kant : traiter la personne, et donc soi-même, comme une fin, jamais comme un moyen et d’autre part agir en toutes circonstances comme si nos actions étaient universelles (”que se passerait-il si chacun faisait comme moi ?”). On se rend vite compte que l’application rigoureuse de ces maximes nous obligerait à vivre de façon totalement vertueuse.

Par ailleurs, notre droit adhère, fût-ce implicitement, au “caractère sacré de la vie”, notion à laquelle on oppose souvent la “qualité de la vie”. Quel est, par exemple, le statut de la souffrance humaine ? Certains diront que la souffrance est “digne” en tout état de cause et d’autres qu’ils doivent être seuls juges de ce qu’ils sont prêts à subir et du prix qu’ils consentent à verser pour rester vivants. Dans un registre très différent, l’avortement pose évidemment la question de la maîtrise de la mère sur sa progéniture. Qu’on l’appelle “enfant à naître” ou “produit de la conception” dessine évidemment des perspectives très différentes en termes de respect de la vie anténatale.

Vous parlez de ce droit qui accompagne une nouvelle idéologie qu'est l'individu souverain. Par quel mécanisme, selon quelles forces, s'élabore-t-il ? Subit-il, impose-t-il ?

Le droit a des velléités de contraindre les gens à agir conformément à ce que leur bien exige mais, de plus en plus, doit faire marche arrière parce qu’il n’a plus les moyens d’un contrôle individuel. Et multiplier des interdictions qui restent lettre morte sape l’autorité de la loi. Face à la pornographie, par exemple, il est dépassé et finalement s’assouplit et s’adapte aux mœurs en vigueur. Il lui arrive toutefois, de jouer d’audace et de prendre un peu d’avance sur l’état de l’opinion. Voyez en France l’intensité des débats à propos du mariage homosexuel, de l’euthanasie ou de la gestation pour autrui. Le “fruit” n’est pas mûr chez nos voisins alors qu’en Belgique des législations progressistes ou laxistes, selon, ont été adoptées. À l’inverse, chez nous, l’accouchement sous X accepté en France, ne passe pas. Parfois le droit, désuet, devient obsolète parce que les mœurs ont une longueur d’avance, parfois le droit prend les devants.

Cette relation se construit sur des dynamiques centrifuges et centripètes. Prenons la santé. Le droit évolue vers l’imposition insidieuse d’une sorte de “devoir de santé”, c’est-à-dire que chacun est le meilleur gardien de ses propres intérêts et doit veiller à sa propre santé. Ici, le droit devient impératif alors qu’il ne l’était pas préalablement pour des raisons de santé publique. Ces impératifs généraux imposent des obligations nouvelles pour les gens. Dans ce sens, la société devient plus disciplinaire. Mais parallèlement, une large latitude est laissée aux gens de pouvoir se comporter comme ils veulent. Ainsi, en matière de chirurgie esthétique, la nécessite thérapeutique s’estompe face à la liberté de devenir beau à tout prix et au mépris de dangers. On devine derrière les deux mouvements de force que sont l’accroissement illimité de la liberté individuelle et le vœu d’égalité parfaite, poussé notamment jusqu’à la négation des inégalités de genre.

Qu'est ce que ce "droit à l'enfant" qui émerge et ne semble pas toujours compatible avec les "droits de l'enfant" ?

L’évolution à cet égard est effectivement rapide et spectaculaire. Il est évident qu’à partir du moment où une femme seule, animée d’un “projet parental”, peut se faire inséminer, il n’y a aucune raison de refuser le droit à un homme seul, a fortiori à un couple homosexuel, de devenir parent, et cela au nom d’une égalité abstraite, indépendante du genre. À nouveau, le vocabulaire n’est pas neutre : on parlera, selon les camps en présence, de “location d’utérus” ou de “gestation pour autrui”. Remarquez que je ne prends pas attitude. Je me borne à cerner les vrais termes du débat.

Cette extension de la liberté individuelle est-elle vraiment illimitée ?

L’idéologie de l’individu souverain s’avère prégnante. Nous allons vers une société où chaque individu est un électron libre qui ne tendrait à agir qu’à sa guise. Mais c’est une vue de l’esprit parce que cette liberté illimitée supposerait d’en avoir les moyens. Or, la plupart des personnes ont la hantise de leur propre liberté et reviennent souvent à un servage volontaire via le conformisme, où l’agir est calqué sur le voisin. Parce que cela les sécurise. Cette liberté est finalement assez superficielle. On s’émancipe d’anciennes contraintes, de ces instances socialisantes (église, école, armée…) qui normaient l’agir et commandaient les pensées. Mais la liberté nouvelle s’accompagne d’un terrible sentiment d’insécurité. Qu’en faire ? Une liberté sans but, c’est un peu comme une vie sans valeur. On risque de tourner en rond. Sans instances qui en propose, la question du (manque de) sens devient vite angoissante.

Voilà pourquoi à "liberté et égalité", vous accolez la solitude.

Oui, prenez l’expression “A moi !”. C’est à la fois une revendication d’autonomie (”c’est à moi”, “je m’appartiens”) et un appel à l’aide (”au secours !”). Cela reflète bien le désarroi actuel. Notre droit cède, probablement à contrecœur, de plus en plus de terrain au vœu de liberté totale de nos contemporains, vœu sans limite qui se traduit par “chacun fait ce qui lui plaît”. Mais cette ambition d’épanouissement, voire de bonheur individuel sans frein et absolu se heurte bien sûr à la misère de notre condition et à sa finitude. Nous dégager de tout lien dans l’optique de pouvoir régner en maître sur notre propre existence a un prix exorbitant. Car cela nous condamne à une solitude de plus en plus grande puisque déliés de toutes nos attaches. À cet égard, l’évolution du droit de la famille est remarquable puisqu’elle a contribué considérablement à fragiliser les liens conjugaux et parentaux. L’acquisition de droits individuels nouveaux s’est faite, dans ce cas comme dans d’autres, au prix d’un isolement des êtres. Le “chacun pour soi” a un revers et il est, pour beaucoup, extrêmement dur à assumer.





Bio Express

Né en 1959, Bruno Dayez est juriste et philosophe. Avocat au barreau de Bruxelles depuis 1982, il défend notamment aujourd’hui Marc Dutroux. Il est l’un des trop rares avocats battants et combattants du système judiciaire belge quand il s’en prend aux médias qui interfèrent dans la justice, à la logique répressive actuelle ou à mettre le jury populaire en accusation.

Il a derrière lui une longue carrière d’enseignant (U.C.L., F.U.S.L., ULg, ICHEC-Cultures…) et de chroniqueur (La Cité, Le Journal des Procès, Le Vif-L’Express, La Libre Belgique, Le Ligueur (de la Ligue des familles…).

Il a publié notamment "À quoi sert la justice pénale ?", "La justice toute nue", "À moi ? ! Les limites de ma liberté", "Justice et cinéma", "Les trois cancers de la justice", "Où va la justice ?", "Pourquoi libérer Dutroux ?" et "Les enfants du droit" (tiré entre-autres de ces chroniques publiées dans Le Ligueur).





Le livre et quelques extraits

Les enfants du droit. Essai sur le paternalisme juridique. Coécrit avec Stéphanie Manneh, avocate. Édition Samsa, avril 2019, 18€.

“Le droit enregistre ce déclin des idéaux collectifs : la place de l’intérêt général ne cesse de rétrécir à mesure que s’accroîtra l’espace réservé à l’individu.”

“Notre intolérance à la maladie, à la souffrance, au handicap, à tout ce qui, aux yeux de l’homme moderne, est susceptible de contribuer à son malheur, ne fera qu’augmenter.”

“La Cour constitutionnelle de Karlsruhe a dû statuer sur la question de savoir si la loi allemande qui condamne pénalement l’inceste est contraire à la liberté individuelle. La partie plaignante soulignait que “c’est une atteinte intolérable au droit de choisir librement son partenaire sexuel. Chaque adulte a le droit de disposer de son corps comme il l’entend.”

“Les époux sont entrés de plain-pied dans l’ère du “libéralisme matrimonial”, où l’on considère que tout obstacle juridique empêchant l’un des conjoints à se “libérer” des liens du mariage est intolérable.”

“La loi juridique, dont le propre est d’imposer, sous peine de sanctions diverses, une règle de conduite à ses destinataires tend à s’identifier aux lois sociologiques, qui se limitent à observer les changements sociaux sans avoir vocation de les influencer.”