Une opinion de Philippe Dembour, ancien animateur d'école des devoirs, ex-professeur à Ichec-Entreprises et auteur du livre "Parents responsables ! (Éd. Mols).

Je descendais l’autre jour du tram quand je me fis bousculer par un jeune, dont la capuche cachait l’expression du visage. Il m’apostropha : "Tu es un riche, toi !" Je lui répondis gentiment en souriant : "Je ne suis pas riche mais très riche…" Avant de le laisser s’interloquer, je poursuivis : "Mais pas dans le sens que tu crois ! Je suis riche parce que mes parents m’ont appris deux choses : que je pouvais être heureux en faisant des efforts et en tentant de rendre d’autres heureux. Ces deux conseils valent une fortune car ils s’appliquent à tous et ils aident à trouver le bonheur…" Il me regarda d’un air goguenard et s’en alla.

Les quatre valeurs

Tout en continuant mon chemin, je me rappelai ce qu’un de mes amis, franc-maçon, m’avait confié. Lors d’un rite, on lui avait demandé de citer les quatre valeurs qu’il souhaiterait transmettre à ses enfants. Plutôt que d’avoir mille principes en tête, mieux vaut, il est vrai, être pragmatique et se concentrer sur quatre valeurs essentielles que l’on gardera constamment à l’esprit. Lesquelles ? J’ai eu la joie de donner de nombreuses conférences sur le thème de l’éducation, et ce, devant des jeunes, jeunes depuis plus longtemps, musulmans, chrétiens, agnostiques… À un moment donné, je m’arrêtais et demandais à l’assemblée de me dire les quatre valeurs auxquels ils étaient le plus profondément attachés. Étonnamment, les quatre premières valeurs citées étaient toujours identiques, certes parfois sous des mots différents. Deux d’entre elles confèrent joie et plaisir : le sens de la solidarité, en ce compris ses équivalents (générosité, empathie, bonté, bienveillance…) et le sens de l’effort incluant ses corollaires (excellence, responsabilité, persévérance…). Deux autres permettent d’éviter d’offenser ses semblables : l’honnêteté et ses substituts (loyauté, justice, éthique…), ainsi que le respect et ses succédanés (écoute, gentillesse, politesse, pardon…).

Un imam de Saint-Josse m’avait un jour demandé de parler devant une centaine de jeunes de 18 à 21 ans sur la recherche d’un emploi. J’avais préparé quelques idées mais quel ne fut pas mon étonnement de voir arriver des jeunes de 7 à 12 ans. Devant modifier le sujet de mon intervention, je lançai la question suivante : "Dans 20 ans, vous serez parent. Quelles qualités souhaiteriez-vous donner à vos enfants ?" Ces jeunes arrivèrent spontanément aux quatre valeurs précitées, tout en déplorant que les modèles en vue ne leur faciliteraient pas la tâche. Je leur racontai alors l’allégorie du 5e domino.

L’importance de l’exemple

Un père de famille réprimanda un jour son enfant qui avait craché dans la rue. Le jeune se défendit en prétendant que la rue était déjà sale. Le père indigné lui dit alors : "Si on adosse des centaines de dominos l’un à la suite de l’autre et qu’on fait tomber le premier, ils tomberont tous. Si, par chance, le 5e domino tient bon, il empêchera tous les autres de s’effondrer ! En ne tombant pas, il a préservé tous les autres de la chute." Le père indiqua ainsi au jeune l’importance de l’exemple : en agissant correctement, on peut empêcher la multiplication des mauvais comportements.

En fait, j’avais rappelé au jeune qui m’avait bousculé deux des quatre valeurs fondamentales : le sens de l’effort ("l’effort fait les forts !") et le souci de l’autre ("servir et non se servir"). La première de ces valeurs est essentielle car d’elle dépend la réussite à l’école. Et c’est ici qu’apparaît une des plus grandes injustices dans le monde. Si l’éducation est un doux mélange d’amour indulgent qui réconforte et d’autorité bienveillante qui fait progresser, il faut avouer que le niveau d’exigence des parents varie d’une famille à l’autre. Si certains parviennent à motiver leurs enfants au niveau scolaire et à susciter le sens de l’effort, d’autres se résignent et abandonnent cet aspect, parfois rébarbatif, de l’éducation.

Or la réussite à l’école implique capacité et volonté, intelligence mais surtout motivation. Si celle-ci fait défaut, l’enseignant peut et doit tenter d’y remédier mais le succès n’est pas garanti. Certes, l’origine sociale ne peut être un obstacle à l’accès à une "bonne école", c’est-à-dire à une école exigeante. Mais il est aussi important pour l’équilibre du jeune que son niveau d’enseignement soit en ligne avec ses talents et sa force de caractère. La succession d’échecs conduit à la frustration, à l’effritement de la confiance en soi et in fine, à la violence.

Ne pas tirer les élèves vers le bas

Pour juger de l’adéquation entre le niveau de l’école secondaire et la difficulté que le jeune peut (son intelligence) et accepte (sa motivation) d’assumer, il importe que le directeur de l’établissement puisse avoir accès au bulletin de l’école primaire, possibilité déniée par le décret Inscription. Si une certaine hétérogénéité des niveaux d’élèves peut élever les plus fragiles, une différence trop flagrante accroîtra la résignation des plus faibles et les précipitera dans une spirale d’échecs. On peut mélanger des 50 % avec des 70 % ainsi que des 70 % avec des 90 % mais une classe composée pour moitié de 50 % et de 90 % créera d’énormes frustrations. Il n’est ni juste ni approprié de traiter également des situations inégales.

Les classes devraient pouvoir offrir divers niveaux d’exigence pour que chaque jeune puisse y trouver son épanouissement. Reconnaissons qu’il y a peu de chances que le système actuel d’attribution des enfants à une école secondaire en cas de départage (basé essentiellement sur des critères de distances géographiques) assure cette correspondance idéale entre enfant et école.

Ce système devrait être revu en gardant à l’esprit ses objectifs : veiller à l’épanouissement du jeune et lui donner un cadre propice à sa réussite, donner à chaque parent la possibilité d’inscrire librement son enfant dans l’école de son choix offrant un certain projet pédagogique, créer une certaine mixité sociale, rendre le processus d’inscription transparent. De tous ces objectifs, la lutte contre l’échec scolaire et l’épanouissement du jeune nous semblent primordiaux. Les différents décrets Inscription ne semblent pas y avoir contribué.

Il convient de donner une plus grande liberté aux directeurs d’école qui baseraient leur choix sur le dialogue avec les parents et les résultats scolaires des années antérieures et cela, dans un cadre précis : chaque école devrait maintenir au niveau des deux dernières années l’indice socio-économique moyen des élèves. La mixité sociale ne souffrirait donc pas de cette liberté accrue.

