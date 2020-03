Opinions04:07 Régis Debray : "L’écologie remplit le vide laissé par le recul des récits religieux" Bosco d'Otreppe

Alors que le spectre de l’effondrement du système Terre hante l’Occident, "un autre monde est en train de naître sous nos yeux", constate le philosophe et essayiste français Régis Debray. Avec style et talent, il en dissèque l’esprit, les peurs, les bienfaits et les limites.