Une carte blanche de Kamel Bencheikh, écrivain d’origine algérienne.

Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable, c'est tout ce qu'on peut en dire. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. ”

Le mythe de Sisyphe, Albert Camus

Une autocensure peut-elle être juste ? Ou faut-il l’éviter à tout prix, quelles que soient ses formes, quel qu’en soit le sujet ? Si l’on croit la psychanalyse, le refoulement est un dispositif de défense qui nous préserve de nos instincts. À l’échelle d’une personne, l’autocensure s’exerce comme un réflexe qui se déploie pour maintenir notre équilibre mental. Nous nous autorisons ou non certains actes, certaines paroles, certaines pensées, selon un système de valeurs que l’on a communément admis et qui édicte nos comportements dans la société. Plus largement, en France, nous avons bâti des lois et des codes pour réguler notre vivre ensemble. La liberté totale n’existe pas. Elle est contrôlée par les lois mises en place par le législateur. Elle est modérée raisonnablement par le parlement. Une liberté totale ne serait, par conséquent, pas souhaitable. Il faut toujours poser et imposer des limites à notre énoncé pour éviter les dérives. La société française a toujours avancé. Et cette frontière entre libertés et contraintes se doit d’évoluer avec elle. Si l’on peut aisément identifier les combats à mener, il reste à savoir comment définir cette limite à ne pas franchir. Comment nommer ses périmètres ? Quels sont ses critères ? En quel nom doit-elle s’exercer ? Pour nous prémunir de quel danger ?

Quand le politiquement correct devient un refuge

Vous l’aurez compris, nous sommes bien en train de parler de la liberté d’expression et donc de celle qui nous permet d’aimer ou de ne pas aimer les caricatures de Mahomet, mais toujours dans le respect le plus total de cette liberté. Bien que semblant être un archaïsme, l’autocensure a dû être abondamment utilisée ces dernières années par les journalistes, les enseignants et même par les politiques - surtout par les politiques. Et pour cause : nous vivons une époque qui défend toujours plus la liberté d’expression pour lutter contre toute forme d’obscurantisme mais il faut "savoir se retenir pour ne pas aller trop loin". On ne peut de facto accepter que les adeptes d’une religion, quelle qu’elle soit, exercent sur nous ce pouvoir arbitrairement. Et pourtant la pratique existe, elle persiste même. Parce qu’il semblerait qu’on veuille montrer et/ou dire toujours plus et, parfois, trop parait-il.

Le politiquement correct et le "je ne vois pas l’utilité de provoquer inutilement" deviennent alors un refuge pour les détracteurs de la liberté d’expression. Et la nouvelle norme décrétée par la bien-pensance sert de cadre trop étroit à nos sociétés. Mais faut-il pour autant éviter les agaceries et les vagues qui en découlent ? La confrontation d’idées et le débat ne sont-ils pas le propre d’une société en bonne santé, quand bien même on ne parvient pas à s’entendre ? Et ne faut-il pas aller toujours plus loin dans l’idée d’une transparence et d’un dialogue constant à avoir dans nos pratiques et dans nos modes de pensée ? Ce qui sûr, c’est qu’une énorme pression s’exerce sur les esprits libres autant que sur les corps. Parce qu’il faut répondre à certains critères pour entrer dans le cadre de la bien-pensance, que certains modèles gênent la pensée dominante, qu’il faut toujours trouver sa légitimité face à l’opinion d’autrui et qu’il n’est jamais facile d’essayer de s’affranchir pour s’affirmer et affirmer son propre discours. Sans parler des tabous ou des sujets "sensibles" qu’on esquive. On en arrive à étouffer rapidement les vrais problèmes. Le consensus pointe pour s’imposer afin d’éviter les séismes. Ou alors, on n’écoute plus et on en fait qu’à sa tête parce qu’on l’aura décidé ainsi. Dans un contexte qui se durcit toujours plus, il semble d’autant plus nécessaire et plus urgent de venir ébranler ces mécanismes. Pour ma part, je m’y emploie depuis fort longtemps.

Ce que la notion d’autocensure révèle, c’est une ambivalence des termes, un jeu sur les significations et une impossible mise en commun des représentations. Elle s’impose là où le débat est pourtant le plus utile et où il est le plus brûlant. C’est justement, dans ces territoires enflammés et corrosifs, qu’il convient d’accéder aux hauteurs du dire, et du dire sincèrement.

Toutes les chroniques, que j’ai publiées dans les différents journaux qui ont bien voulu m’ouvrir leurs colonnes, témoignent de la sincérité de mon engagement pour qu’une laïcité apaisée soit la norme dans mon pays, définitivement la norme, sans aucune contestation possible. Il y est beaucoup question du corps de la femme, contraint, voire enfermé ou mis sous séquestre par des modèles "masculinistes" écrasants. Mes tribunes sont chargées d’une rage de vouloir changer enfin les choses dans le sens de l’histoire et témoignent de la violence à laquelle je m’expose parfois quand je cherche à agir. Je souhaite tout simplement réinventer des espaces fraternels et un territoire pour vivre autrement. Les références à notre actualité foisonnent et témoignent de cette urgence à être au plus près du réel dans l’acte d’écriture. Les slogans que j’emploie viennent même reposer la question de ce qui fait nation, tentent toujours de s’opposer à ceux qui s’évertuent à déplacer les règles de ce qui est la base même des valeurs de la République une et indivisible. Les chroniques que j’écris et qui naissent de mes convictions universalistes racontent, toutes, cette nécessité de repousser les limites du militant que je suis et le refus irrévocable d’accepter l’aliénation.

À travers mes propres engagements d’écrivain d’origine algérienne, j’ai toujours voulu rendre compte de la richesse de mon pays d’adoption, la France, de sa richesse millénaire mais aussi et surtout de cet emballement de l’inventivité insurrectionnelle qui a pris naissance il y a près de deux siècles et demi et qui a changé la face du monde. J’ai toujours voulu témoigner de l’universalité des différentes lois qui ont fondé intimement la genèse de l’humanisme républicain auquel je crois ardemment. En remettant en cause, toujours, un discours d’autorité, séparatiste, sécessionniste, qui génère une certaine peur chez les néophytes et qui impose des limites à la raison critique. Je ne cesserai jamais d’investir cette merveilleuse langue française qui est devenu notre "butin de guerre", comme l’a si fièrement affirmé l’immense Kateb Yacine, pour réinventer un appel à la liberté de dire contre l’oppression communautariste. En un mot comme en cent, je tente de toutes mes forces de placer l’irrévérence de l’indépendance d’esprit au cœur de mes enjeux d’écriture pour repenser notre présent et nos modes de fonctionnement.

Avec fermeté et impétuosité. Mais aussi, avec fantaisie et allégresse.