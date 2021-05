Deux ouvrages philosophiques parus récemment nous invitent à prendre du recul. De quoi le Covid est-il le nom ? de François Ost (édité par l’Académie Royale de Belgique) et Le meilleur des mondes possibles dirigé et coécrit par Daniel Salvatore Schiffer (aux Éditions Samsa). Entretiens.

Dans son dernier ouvrage, De quoi le Covid est-il le nom ?, le philosophe et juriste François Ost synthétise de façon documentée – la bibliographie, précieuse source de documentation sur cette crise, en atteste – les manières dont nous avons géré le Covid ces derniers mois. Mais surtout, son livre renseigne sur les débats qui ont fait défaut depuis plus d’un an : politiques, sanitaires et juridiques, bien sûr, mais également économiques et philosophiques. Si la crise du Covid-19 a généré quantité de matières à penser, notre réflexion a pu être coupée dans son élan par l’argument politique (et “managérial”, martèle Ost) du “there is no alternative”. Argument d’autorité, car la parole du gouvernement était accompagnée de celle des épidémiologistes et des virologues, ce qui conférait une sorte d’aura d’évidence à ses décisions. “C’est très net dans la communication du ministre Vandenbroucke (de la Santé, NdlR) qui jouait sur l’affect. On peut le comprendre au début, au cours des premiers mois, explique l’auteur, mais l’argument ‘there is no alternative’ n’est pas seulement un argument rationnel, il s’ancre également dans la mobilisation de la peur, qui était réactivée régulièrement. Et c’est encore le cas aujourd’hui : à l’occasion de l’apparition de chacun des variants.” Le souci ? Cela “coupe court à toute possibilité de débat”.

La gestion politique n’était pas neutre

François Ost nous fait prendre petit à petit du recul pour nous donner à voir que les décisions du gouvernement ne sont pas neutres, comme le prétend l’argument du “pas le choix”. “Elles impliquent un certain choix de société et même une philosophie : faire prévaloir à tout prix la ‘vie nue’ (l’existence biologique, la survie) sur ce que les philosophes appellent la ‘vie sensée’ qui a d’autres dimensions. Il y avait déjà cette option métaphysique derrière.” Pour caricaturer, on pourrait imaginer que dire “j’ai évité d’attrapper le virus” n’équivaut pas à dire “j’ai mené une bonne vie”... sur le long terme, certainement pas !

Pourtant, pendant des mois, les quelques voix qui s’élevaient contre les décisions gouvernementales pouvaient faire passer leurs auteurs pour des esprits revêches. “Pendant des mois, les relais du travail intellectuel et de porte-paroles de terrain ont pris la forme d’expressions ponctuelles, par le biais de cartes blanches dans la presse.” Ailleurs et autrement, l’argument politique du “pas d’autre alternative” les rendaient peu audibles. Il y avait plus urgent que les droits fondamentaux, que la crise économique, etc. “Les juristes, notamment, ont été totalement oubliés pendant la période du premier confinement. Ils ont commencé à tirer des sonnettes d’alarme qui n’ont pas du tout été écoutées au début.” Même au niveau du Conseil d’État – censé notamment contrôler la légalité des arrêtés ministériels –, il avait été considéré que la politique prise par le gouvernement était légale à l’occasion d’environ 150 arrêts. “C’est seulement à partir du printemps 2021 que le vent a tourné et que le gouvernement a reconnu lui-même le défaut de base légale de sa politique”. Avant cela, “on a pu se dire ‘les juristes coupent les cheveux en quatre ; sont obsédés de formalisme’, mais, à terme, après quelques mois, on peut craindre que ne s’installe dans la durée un régime d’exception, alerte F. Ost, précisant que c’est déjà le cas, suite aux vagues d’attentats terroristes. Depuis une quinzaine d’années, on voit bien que l’arsenal pénal s’est doté de mesures moins libérales et que celles-ci se sont normalisées, installées durablement dans le droit pénal qui devient plus sécuritaire. C’est le grand danger de l’urgence.”

Confiner les plus fragiles

Dans son livre, Ost nous invite à nous préparer, pour les mois à venir, à nous lancer dans de sérieux débats qu’il explicite un à un. Mesures de solidarité, cadres juridiques, libertés et droits fondamentaux, communication et aussi coûts des mesures... Cela devient évident : d’autres paramètres que l’occupation des lits en soins intensifs sont à prendre en compte. Davantage de solutions alternatives “plus sélectives, plus provisoires et plus mesurées” doivent être réfléchies. Par exemple, propose F. Ost “une stratégie des lieux immunisés, des lieux safe (NdlR, l’épidémiologiste Marius Gilbert dans LLB des 15 et16 mai, préconisait également une solution qu’il appelle une ‘stratégie granulaire’ de classification des lieux), plutôt que de mettre à l’arrêt des secteurs d’activité entiers (comme l’enseignement, la culture, l’horeca).”

Un autre exemple ? “Des mesures de confinement appliquées aux plus de 65 ans tout en laissant actifs les jeunes, qui seront sans doutes malades mais moins gravement.” Pour François Ost, en effet, la génération des retraités a été la plus épargnée lors de ces quatorze derniers mois. “Elle a bénéficié de la sollicitude des autres générations. Très bien, mais je pense que c’est intenable à long terme. Si d’autres pandémies devaient se présenter, comme ce sera probablement le cas, je préconise la stratégie inverse : laisser la plus grande liberté possible aux actifs et confiner plus les plus fragiles.”

Ne jamais croire qu’il n’y a qu’une seule solution

Nous préparer à une prochaine crise s’avère nécessaire, nous rappelle François Ost car, aussi bien qu’une pandémie, nous sommes face à une “syndémie” : la crise du Covid-19 est le résultat d’un processus cumulatif de plusieurs déséquilibres – de type écologique (déforestation, trop grande proximité entre les villes et les milieux naturels) ainsi que le vieillissement des populations et les comorbidités. “Quelqu’un a dit un jour qu’au fond ce qu’on a vécu, ce n’est pas tellement la rupture anormale d’un fonctionnement normal, mais qu’au contraire, [cette crise] était la conséquence normale de déséquilibres préexistants”, ajoute le philosophe. Outre le fait que la crise était donc “prévisible” et qu’elle “s’inscrit dans une continuité”, notons encore une fois qu’en 2020-2021 elle a pourtant majoritairement été traitée comme la conséquence d’un “accident exceptionnel”.

"Une civilisation a la même fragilité qu'une vie"

Contrairement à ce qui a été communiqué jusqu’ici.

Lorsque nos dirigeants ont fermé les théâtres, les musées et les galeries d’art, Daniel Salvatore Schiffer s’est inquiété. “C’était exactement ce qu’il ne fallait pas faire !” s’irrite le philosophe et professeur de la philosophie de l’art à l’école supérieure de l’Académie royale des Beaux-Arts de Liège. Dans Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley, écrit en 1932, la culture est annulée au profit du pur divertissement et tout ce qui a trait au passé et à l’histoire n’est plus accessible ; seuls comptent le plaisir immédiat et la stabilité (ou le contrôle) de la société. En 2021, un recueil de cartes blanches – publiées au cours de cette année pandémique dans différents médias par les philosophes D. S. Schiffer, Robert Redeker, Elsa Godart – ainsi qu’une interview de Luc Ferry sont publiés sous le titre Le meilleur des mondes possibles.

À cette occasion, Daniel Salvatore Schiffer s’inquiète notamment de la “tendance totalitaire” de nos sociétés occidentales. “Toute société totalitaire est basée sur deux choses : le fait d’instiller la peur et le fait de gommer la culture. C’est exactement ce qu’il se passe.” L’auteur ne pense pas que cette tendance soit spécialement voulue de façon à nous nuire par le gouvernement, mais que le résultat “ferait envie aux pires dictateurs”. “Nous suivons une tendance totalitaire. Même sans y faire attention. Il ne faut pas que parce que cette pandémie existe on appauvrisse encore plus le monde culturel et civilisationnel. Sinon on se dirigera vers un fascisme qui s’ignore”, prévient-il.

Dans la préface de son livre ainsi que dans certaines de ses tribunes compilées à l’intérieur, Schiffer prévient du danger de mort que court notre civilisation face à cette crise, citant Paul Valéry lorsqu’il écrivait : “une civilisation a la même fragilité qu’une vie”.

“Ce qui peut sauver le monde et la civilisation, nous dit D. S. Schiffer, c’est justement ce qu’on essaie d’effacer : la culture, l’art, la beauté. C’est pour cela que j’y fais constamment référence dans mes textes. C’est cela, la richesse de l’humanité, de la vie. Je récuse la dimension de la vie purement biologique. On ne peut pas se contenter de vivre, de manger et d’aller travailler…” La culture remplirait, selon le philosophe, le vide existentiel qui mène parfois aux actes de désespoir (dépression, suicide, terrorisme). “Peut-être qu’en lisant Camus, La Chute, L’Étranger ou La Peste ou en regardant un tableau de Léonard de Vinci, il y aurait moins de désespoir et de nihilisme”, médite Schiffer.

Peur, oui, mais de quoi ?

“De cette époque horrible – une laide époque, à mon avis, dont la crise du coronavirus n’est que la facette la plus spectaculaire –, j’espère qu’un bien pourra éclore.” L’auteur, spécialiste du dandysme et de “l’art de faire de sa vie une œuvre”, souhaite une Renaissance ou un “nouvel humanisme” mais anticipe qu’il faudra “faire attention avec les jeunes générations, les plus vulnérables, car ce sont celles qui ont le moins d’information et le moins de culture…”

, expose le philosophe.