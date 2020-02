Cette semaine, nous publions deux courriers des lecteurs. Les voici.

ULB VS Charlie Hebdo

La semaine dernière j’ai eu mal, mal à mon Alma Mater, l’ULB. J’ai ressenti un mélange de colère et de tristesse quand j’ai lu, abasourdi, que deux cercles étudiants, le cercle féministe et l’Union syndicale étudiante publiaient un communiqué s’offusquant de la venue de Charlie Hebdo à l’ULB dans le cadre d’un débat sur la liberté d’expression, traitant l’hebdomadaire de réactionnaire, participant à l’oppression des minorités. Quelle honte de qualifier un journal satirique qui a payé de la vie de treize de ses employés, sa défense acharnée de la liberté d’expression. Quelle honte d’inverser le rôle des bourreaux et des victimes, et de légitimer de fait la violence meurtrière des terroristes… en tant que représentants des minorités opprimées. Quelle honte faite à la mémoire des victimes, hommes, femmes, employés d’entretien, journalistes, psychiatres, qui eux sont (étaient) pluriels de par leurs métiers, leurs origines. Quelle honte de refuser le débat d’idée (le comble dans le cadre d’une conférence sur la liberté d’expression) et de jeter l’opprobre sur tout ce qui pourrait être considéré comme appartenant à la pensée déviante. Quelle honte de se réclamer du féminisme et de la gauche alors que les méthodes de tentative de censure utilisées relèvent du fascisme et de la censure religieuse. Quelle honte de qualifier de réactionnaires des femmes et hommes défenseurs de tous les combats sociaux, de tous les combats progressistes. Quelle honte de se dire humaniste alors que, dans les faits, chacun n’est plus défini par ces nouveaux censeurs radicaux qu’en fonction de son origine, de sa religion, de son genre sexuel et non pas par son appartenance au genre humain. Quelle honte de se croire garant d’un ordre moral, investi d’une mission supérieure, qui permettrait de proférer un appel clair à la violence (à en voir le déploiement de forces de l’ordre et de sécurité pour ce débat, cet appel indirect à la violence ne peut être mis en doute) contre des personnes qui ont vécu cette violence dans leur chair et vivent le risque de s’exprimer au quotidien. Aujourd’hui, plus que jamais, je suis libre-exaministe, je suis résistant. Résistant contre tous les fascismes même ceux qui avancent masqués. Aujourd’hui, j’ai relu "Le Semeur", chant de l’ULB : "À d’autres la sagesse, nous t’aimons, Vérité, mais la seule maîtresse, ah, c’est toi, Liberté !"

Dr Philippe Violon, médecin (ULB), chef de service de neurologie des hôpitaux Iris Sud.

