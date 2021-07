Etienne Klein est physicien et philsophe des sciences. Directeur du laboratoire de recherches sur les sciences de la matière, il prend aussi le temps de vulgariser la science auprès du grand public.



On est hyper fan d'Etienne Klein, mais surtout on a aimé son opus intitulé Le goût du vrai ,et qui revient sur la manière dont la science a été critiquée durant cette crise du covid.

Déficit de confiance dans les scientifiques ; mise en cause des discours des spécialistes : la crise sanitaire a modifié profondément notre rapport à la vérité. Le doute a pris de la place et le complotisme est en forme.

Quelle leçon peut-on tirer pour aller mieux et sortir du déni ? Réponses avec Mister Klein.