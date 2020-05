Une opinion de Charlotte Messiaen, chef de choeur.





Si l’oiseau chante, c’est bon signe, disait Jacques Prévert. En ces temps de repli sur soi, de tensions psychologiques, de nervosité, d’incertitude, on peut comprendre que nos enfants soient tracassés.

Réceptifs comme des éponges, ils ressentent ces ondes négatives qui traversent désormais notre vie quotidienne.

Pourquoi ce méchant virus ? Va-t-on mourir ou être très malades ? Quand cela va-t-il finir ? De quoi demain sera-t-il fait ? Va-t-on de nouveau pouvoir vivre librement ?

À quoi s’ajoutent les inévitables frottements et chamailles occasionnés par la vie confinée, surtout quand il pleut et qu’on ne voit pas le bout du tunnel !

Or, que faire de mieux quand on a peur, que de chanter ? Le chant rassure et donne du courage.

Je me souviens qu’étant enfant, je devais longer un bosquet pour aller chez ma tante. Depuis que j’y avais aperçu un jour un inconnu près d’un arbre, je redoutais d’aborder ce petit tronçon du chemin. Alors, pour conjurer ma peur, je me souviens que je chantais très fort, n’importe quoi, tant que je n’avais pas dépassé le petit bois.

Chanter pour ne pas devenir fous

Chanter pour conjurer sa peur, c’est une bonne idée, qui a fait ses preuves.

En 1947, après la Seconde Guerre mondiale, le compositeur hongrois Zoltán Kodály était si connu et apprécié dans le monde, que ses droits d’auteur lui auraient permis de quitter son pays dévasté pour aller vivre confortablement à la Côte d’Azur le reste de son âge.

Et pourtant, il choisit de rester à Budapest pour mettre en place cette magnifique politique d’éducation musicale à l’école, connue sous le nom de "méthode Kodály".

Il a ainsi permis à des centaines de milliers d’enfants hongrois, meurtris par cinq ans de violences, et confrontés à la misère et au désespoir, de ne pas devenir complètement fous.

La base de sa "méthode" était le chant ! Le chant, c’est gratuit, et ça peut rapporter gros : de l’énergie, du dynamisme, de la joie de vivre, de l’esprit d’équipe, du peps…

Depuis, la "méthode Kodály" a essaimé dans le monde entier, et a planté la musique dans le cœur de tant et tant d’enfants.

Exactement à la même époque, à l’autre bout de l’Europe, le compositeur français César Geoffray arrivait à la même conclusion : pour sauver la jeunesse du désespoir, il fallait qu’elle chante.

Et, via les troupes scoutes de Lyon, il fondait le mouvement choral "À Cœur Joie" pour redonner aux jeunes le sens du beau et la joie de vivre.

Et dans la foulée, il composait ces mélodies à l’énergie irrésistible, tel Clair matin, qui vont booster les jeunes générations de l’immédiat après-guerre.

Aujourd’hui, le mouvement "À Cœur Joie", ce sont des centaines de chorales qui cultivent autant l’amour du chant que le plaisir d’être ensemble.

Plus récemment, au Rwanda et en Syrie, des musiciens tels que Simone Collet ou Soumaya Hallak ont animé des ateliers de chant pour aider les enfants meurtris par l’horreur, à décharger leur angoisse.

Car le chant mène au bonheur, à moins qu’il n’en soit le signe : "Un savetier chantait du matin jusqu’au soir, c’était merveilles de le voir", écrivait La Fontaine.

Allez-y, parents

Là, maintenant, chez nous aussi, c’est le moment de chanter avec nos enfants, en famille, tous les jours. De chanter des chansons pour enfants, plutôt que des chansons d’adultes. Laissons aux enfants le temps d’être des enfants.

Il y a sur Internet des dizaines de sites qui proposent des trésors, parfois oubliés ou méconnus. C’est l’occasion pour les parents d’apprendre en même temps que leurs enfants ce magnifique répertoire qu’ils ont peut-être zappé dans leur propre jeunesse : la chanson traditionnelle.

Faire la connaissance de Malbrough qui part en guerre, de la Mère Michel qui a perdu son chat, de l’Avocat qui avale de travers, des Trois jeunes tambours qui revenaient de guerre, du Petit Bossu si résolu et de tous ces personnages qui tapissent le fond de notre imaginaire musical. Ou qui devraient…

Quels sont les instituteurs qui, en ces temps de brouillard psychologique, ont mêlé aux devoirs de leurs écoliers virtuels, une chanson à apprendre à la maison ?

Alors, chers parents, prenez le relais ! Branchez-vous sur un tel site "Chansons traditionnelles françaises" et choisissez ! Vous ne savez pas chanter ? Mais si ! Vous ne chantez pas bien ? Pas grave ! L’important c’est d’essayer. Inutile d’en faire trop : apprenez trois chansons avec vos enfants, et quand vous les saurez, vous en chercherez d’autres.

Avec les plus grands, chantez dans une langue étrangère, et vous ferez d’une pierre deux coups !

Faites un concert en vidéo, envoyez-la à Grand-Maman, accompagnée d’un beau dessin. Imaginez une mise en scène : chacune de ces chansons raconte une histoire dont on peut faire un petit opéra et bien s’amuser. Surtout si on fait des décors et des costumes… en vue d’un "pestacle" familial.

Et vous verrez comment la musique amène dans son sillage d’autres activités aussi positives et, avec la vie dans la maison, ouvre la perspective d’un demain qui chantera encore. Oui, décidément, Prévert avait raison : si l’oiseau chante, c’est bon signe !