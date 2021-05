Une chronique d'Armand Lequeux.

Courage les confinés, le plus pénible est derrière nous puisque, comme vous le savez, le plus dur en matière de confinement, c’est la première année ! Mieux vaut en rire qu’en pleurer, la grimace est plus jolie malgré nos masques.

Nous apprîmes en effet cette année que l’intensité de notre regard, le plissement de nos paupières et l’inflexion de nos sourcils pouvaient exprimer tant et tant de messages différents et finement nuancés, alors même que le reste de nos visages étaient cachés derrière ces horribles préservatifs faciaux. C’est d’ailleurs l’observation de cette partie de notre visage, celle que nos masques ne couvrent pas, qui permet de distinguer le plus précisément le sourire sincère du sourire forcé.

Les neurologues ont montré par l’observation de sujets cérébrolésés que le vrai sourire nécessite l’activation des centres cérébraux des émotions qui mettent en action de façon très spécifique les muscles orbiculaires des paupières, ce que le sourire faux cul a bien de la peine à imiter. Savez-vous qu’en souriant nous sommes capables d’induire une réaction mimétique involontaire chez nos semblables ? Cette réaction peut être inconsciente et imperceptible dans la vie courante, mais une électromyographie n’en sera pas moins capable de dépister finement ces contractions spécifiques des muscles faciaux.

Voici donc qu’un sourire, dont la transmission n’est guère empêchée par un masque, fut-il chirurgical, est plus contagieux qu’un coronavirus !

L’importance du premier regard

Les yeux sont le miroir de l’âme. Si les clichés existent, n’hésitons pas à les utiliser et à nous rappeler tout ce que nous pouvons lire dans les yeux de nos semblables : de la tendresse à la colère, de la bienveillance à la haine, de la sérénité à la peur en passant par la passion ou l’indifférence. Nous ne cessons jamais de tenter de décoder la signification du regard des autres, mais nous ne sommes peut-être pas assez conscients des messages que le nôtre transmet à notre insu et le plus souvent de façon extrêmement rapide.

Mariés au premier regard est vraisemblablement l’émission la plus indigne et la plus éthiquement irresponsable du paysage audiovisuel, mais son intitulé nous rappelle l’importance du premier regard que nous portons sur nos semblables.

Il nous faudra souvent vaincre nos peurs et nos préjugés, mais avec un regard ouvert et curieux, nous avons le pouvoir de créer les conditions d’une rencontre en vérité.

Avec nos yeux, nous pouvons signifier à l’étranger, à l’inconnu, que nous le reconnaissons comme frère.

Avec nos yeux, nous pouvons accueillir chaque jour en vérité notre enfant, notre conjoint, nos amis et tous ceux que la vie met sur notre route et leur signifier ainsi qu’ils sont importants à nos yeux et qu’il y a de la place pour eux chez nous.

Avec nos yeux… pour autant qu’ils ne soient pas captés par nos écrans qui sont trop souvent un obstacle à la qualité de nos relations. En rue, comme dans les transports en commun et tous les lieux publics, nous restons scotchés à nos smartphones et nous évitons soigneusement d’être distraits par ces quelques originaux qui osent lever les yeux au risque de rencontrer un regard, un vrai. Chaque soir, au retour du boulot, des milliers de nos contemporains sont accueillis par un téléviseur allumé et se plaignent ensuite de la pauvreté de leur vie conjugale. Les restaurants pourront bientôt nous recevoir à nouveau et nous offrir l’étonnant spectacle de ces couples hypnotisés par leurs smartphones respectifs.

Abstenons-nous de juger et en guise de conclusion, laissons-nous interpeller, si vous le voulez bien, par cette citation d’Albert Camus : "Après un certain âge, tout homme est responsable de son visage." Si c’est exact, il nous reste à inhiber tant que faire se peut notre sourire faux cul et à cultiver jour après jour notre sourire vrai afin que malgré nos masques, nos rides prennent belle allure et que le miroir de nos yeux reflète joliment nos âmes.