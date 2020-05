Voici le troisième poème de Carl Norac en tant que poète national. Un texte qui répond en écho aux deuils et à l’épidémie meurtrière que nous traversons.

Ceci est le "troisième poème national" du mandat de deux ans en tant que poète national de Carl Norac (la mission étant notamment d’écrire tous les deux mois un poème sur l’actualité et la Belgique). Les deux premiers ont été publiés en exclusivité dans La Libre Belgique. "Dans le cadre de l’action Fleurs de funérailles (poèmes de deuil écrits pour les funérailles solitaires en cette période de Covid-19), les échanges que j’ai eus avec les familles mettaient en lumière la sensation que les morts sont aujourd’hui des chiffres, explique Carl Norac. Paradoxalement, alors qu’on n’a jamais autant parlé d’une maladie, qu’elle occupe toutes les pensées et les médias, celles et ceux qui en sont victimes semblent rendus plus anonymes, une statistique chassant celle de la veille."

Sur ce chemin-là, les morts sont devenus des chiffres.

Tu as appris la biologie, les lois du monde le plus immédiat.

Tu connais même des mots obscurs et anciens pour parler du soleil.

Cependant, tu ne vois plus ces morts qui échappent à notre regard.

Alors, comme un sursaut en ton confinement,

tes pensées vont leur propre sentier, libres,

tu aspires à ce que se dessine au moins un visage,

une main peut-être fermée, mais avec des lignes franches.

Est-il encore humain l’homme-chiffre, droit comme un 1,

2 pour tomber moins vide ensemble, courbé comme 3,

assis en 4, fuyant en 5, cœur à l’envers 6,

puis 7 rigide, en 8 pour une dernière danse,

redressé fier en 9 avant de tomber ?

Peut-on encore lui rappeler avant qu’il ne repose

la chanson désobéissante de son enfance ?

Ou lui dire comme ça, sur ce chemin-là :

"Tu as combattu quelques invisibles, ri, aimé, persiflé,

envoyé promener, conclu, protesté, désarmé,

tu as heureusement fait des folies de ton sort,

tu t’es trompé, tu as donné raison ou tort,

tes pas t’ont emmené parfois derrière le temps.

Alors Amie, Ami, même illusoires, si éphémères,

que ces quelques lignes t’enlèvent un instant

de la misère des ombres et des nombres.

Ici n’est pas litanie, ni fol espoir,

mais que la nuit te soit douce

comme une aube arrivée un peu tard :

qui que tu sois, qu’on t’ait tenu ou pas la main,

tu deviens plus que jamais ce chemin."

Note de la rédaction. Artiste migrateur, Carl Norac vient d’élire domicile à Ostende. Il a été intronisé poète national, le 29 janvier dernier à Passa Porta. Le poète national belge est désigné pour une période de deux ans durant laquelle il a pour mission d’écrire au moins douze poèmes sur des thématiques liées à l’actualité ou à l’histoire de notre pays ou de la société. Dans le cadre de sa mission, et en ce temps de confinement Carl Norac vient de créer Fleurs de funérailles, une opération qui connaît un grand retentissement, en Belgique comme à l’étranger, et qui consiste à offrir des poèmes aux personnes qui le souhaitent pour les funérailles d’aujourd’hui, tellement démunies d’humanité. Quatre-vingts poètes belges ont répondu à l’appel. Carl Norac offre à La Libre la primeur de ces poèmes nationaux.