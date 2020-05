Une opinion de Jean-Marie Klinkenberg, professeur émérite de l'Université de Liège, linguiste, membre de l'Académie royale de Belgique.





Une des retombées des événements que le monde vit actuellement est la production, foisonnante et désordonnée - virale, écrirais-je, si l’image ne s’offrait pas avec trop de facilité -, de discours de toutes sortes. Chaque citoyen est à tout moment devant sa télévision, à l’affût d’informations ; les inscriptions aux réseaux explosent ; la crise dope l’audience des quotidiens en ligne…

Ce déchaînement lance un défi aux sciences dont l’objet est le discours : linguistique, rhétorique, sémiotique…

Les règles du discours

Apparemment, ces disciplines sont pourtant bien équipées pour aborder le nouveau corpus qui s’offre à elles. Elles sont sans aucun doute à même de décrire adéquatement le fonctionnement de chaque type de discours qui se fait entendre : le scientifique, le politique, le médiatique, le conversationnel. Les analyses auxquelles se livreront demain les étudiants et les chercheurs montreront que chacun d’eux obéit à des règles connues. En dépit de ce que croit le grand public, la rhétorique des débats scientifiques autour du coronavirus se conforme à des protocoles éprouvés (hypothèse, collecte des données, méthode d’analyse, communication des résultats à la communauté dans des publications soumises au peer reviewing) ; tous tentent de faire aboutir leur dialectique à des synthèses, les controverses ne portant que sur des questions n’ayant pas atteint ce stade (durée de l’immunité acquise, corrélation entre obésité et risque de mortalité…).

Politiques, médias et réseaux sociaux

De son côté, le discours politique - que ce soit celui des gouvernements, des organisations patronales ou des associations de consommateurs - appuie dans tous les cas ses demandes ou ses décisions sur des figures classiques, qui permettent au verbe d’avoir un impact direct sur le réel : on mesurera peut-être un jour à quel point la mobilisation de la métaphore de la "guerre" aura permis de proposer et de faire adopter des trains de mesures sociales inouïes en temps de paix. De son côté, le discours médiatique procède à la juxtaposition des témoignages et des expertises, sans prétendre, lui, aboutir à des synthèses. Quant au discours des médias sociaux, il reste fidèle au modèle qui est le sien depuis ses débuts : éclatement, dispersion, mise en évidence de l’instantané et de l’individuel, limitation de la consensualité à de microscopiques communautés, licence offerte aux passions.

Superposition et porosité

Chaque discours est donc fidèle à son idéaltype. Devra-t-on en conclure que, en dépit des apparences, le foisonnement actuel ne présente aucune nouveauté surprenante ? Non, car un fait nouveau est survenu : la superposition de ces familles de discours, et leur porosité.

On voit par exemple que les réseaux sociaux font éclore de multiples vocations de virologue et laissent s’exprimer de toutes fraîches compétences en épidémiologie, on les voit s’emparer du débat scientifique, mais pour n’en conserver que la dimension compétitive et le transformer en une guerre de positions. On voit le discours politique instrumentaliser ce discours scientifique en mobilisant le discours du scientifique, mais pour n’en garder que deux composantes : la fonction de dire le vrai, d’une part, et, de l’autre, la figure de l’autorité qu’il contribue à construire. En sens inverse, on voit le scientifique se débarrasser de son statut et entrer dans le jeu des médias sociaux, en endossant les habits de l’"expert". On voit la pression journalistique exiger des certitudes de la part de celles et ceux pour qui il y a d’abord des interrogations.

Absence de repères

Certes, depuis toujours, le politique convoque l’expert, et le journaliste relaie l’un et l’autre. Mais ce qui est neuf, c’est la radicalité de la contamination entre discours.

Cette nouvelle donne produit des effets sociaux qui n’échappent à personne : à l’incertitude que vit aujourd’hui le citoyen quant à sa santé, à la manière dont il pourra gagner son pain demain et recouvrer sa liberté d’aller et de venir, vient s’ajouter une autre incertitude : celle que produit la polyphonie (ou la cacophonie) des propos auxquels il est exposé. Et l’incertitude génère l’inquiétude. Ce n’est donc pas de l’absence de sens que souffre aujourd’hui l’homo covidiensis : c’est de l’hypertrophie des sens. C’est de la saturation de l’espace par des discours multidirectionnels. "Le virus, c’est le message", a-t-on pu dire. Si absence il y a, c’est plutôt celle des repères qui lui permettaient naguère de s’orienter dans sa propre pensée. Et on aboutit à ce paradoxe que l’incapacité à dire pousse à surdire.

Un enchevêtrement verbal

Rendre compte du trouble sémiotique du temps présent impose de prendre en charge cet enchevêtrement verbal. Or, pour affronter cette tâche, les techniques auxquelles sont rompus les analystes du discours ne sont que d’un faible secours : elles doivent en effet leur efficacité au fait qu’elles ont été construites pour rendre compte d’objets clôturés, cadastrés, décontextualisés.

On dit volontiers que les événements actuels jouent un rôle de révélateur. C’est vrai à un double égard. D’un côté ils révèlent les tremblés d’un monde qu’un discours lisse nous montrait comme consistant ; ils font apparaître crûment que les discours sectoriels - ceux du politique, de la presse, mais aussi ceux des juristes, des humoristes, des sociologues… - ont pour fonction sociale principale de donner a posteriori une cohérence et une intelligibilité à un monde vivant, à couler dans des récits linéaires le fourmillement des événements. Ce dévoilement du provincialisme nécessaire des discours sectoriels ne peut engendrer que désenchantement et inquiétude. De l’autre, ils révèlent que les sciences du discours ont elles-mêmes contribué à ce lissage : pour mieux assurer leur robustesse, elles ont refoulé le moment d’embrasser l’ondoyant et le complexe.

Parler à l’homme de la rue

Sans doute ce moment est-il venu. Il leur faudra donc se donner les moyens de rendre compte de l’instabilité langagière dont l’évidence s’impose aujourd’hui, et en faire un objet de savoir. Il leur faudra mettre au point des techniques permettant de faire voir comment les familles de discours s’imbriquent aujourd’hui et, ce faisant, s’altèrent et se métamorphosent (il n’y a pas que les virus qui mutent). Il leur faudra se mettre en mesure d’interroger cette intrication, d’observer ses modalités, d’expliquer ses effets et ses fonctions sociales. Il leur faudra encore trouver le moyen de parler à l’homme et à la femme de la rue, pour les munir des repères dont ils manquent pour s’orienter dans la jungle des discours (les équipements de protection dont nous avons besoin ne sont pas seulement des masques et des tabliers).

En ce moment où la demande de sens est plus forte que jamais, les sciences du sens et de la parole ont une lourde responsabilité, dont elles ne peuvent se défausser.