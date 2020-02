Un témoignage d'Elizabeth Willemot, malvoyante.

- C'est comment ? demanda la fillette.

- Quoi, c'est comment ?

- C'est comment de perdre la vue ?

Je songeai un instant à sa question. Jamais je n'y avais vraiment songé. C’était comme ça, c'est tout. J’avançais sans me poser de questions, rencontrant les situations quand elles se présentaient. Je poursuivais mon chemin sans me retourner mais sa question me ramena à quelque chose de plus profond. Comment avais-je traversé ces dernières années ? Qu'allais-je lui répondre ? Je pris une inspiration :

- Perdre la vue… Perdre la vue, c'est comme si tu naviguais sur un bateau en pleine mer. D'abord, la mer est calme. Tu sens le soleil te réchauffer la nuque et le souffle du vent dans tes cheveux. L'horizon est clair et tu distingues nettement le port au loin. Puis, petit à petit, sans même que tu ne t’en aperçoives, la brume voile le ciel. Pas tout d'un coup, mais peu à peu. Au début, tu l'ignores et tu te convaincs même de toujours apercevoir aussi nettement le port au loin. Mais le vent souffle de plus en plus fort chaque jour et le cliquetis doux des vagues laisse place à de houleux rouleaux faisant tanguer ton navire de pus en plus fort, de plus en plus souvent.

- Ca doit faire peur ! s'exclama la fillette. Comment on fait ? Comment je ferais si ça m'arrivait ? Tu crois que j'en serais capable ?

Je réfléchis un instant avant de répondre puis je repris :

- Oui, c’est vrai, ça fait peur et même très peur parfois. Quand les contours des objets deviennent de simples halos de couleur, quand les visages ne sont plus que des traits grossièrement dessinés, quand le monde change autour de toi, oui ça fait peur. Mais oui, tu en serais capable. Tout le monde en serait capable. On ne le pense pas, mais une fois le moment venu, on comprend.

- Qu'est-ce qu’on comprend ?

- On comprend qu’il faut changer d’objectif. Garder le cap, mais changer d’objectif. On comprend que ce n’est plus la vision du port dans le lointain qui nous guidera, mais la force du vent, le chant des goélands ou encore l’odeur de sable mouillé. On comprend que seuls les yeux permettent de regarder, mais que tout notre corps et tout le monde qui nous entoure nous permettent de voir. On comprend que le verbe “voir” dépasse la simple image matérielle.

- Ca veut dire que tu me vois alors ? demanda la petite fille d’un ton apaisé

- Oui, je te vois. Quand je passe ma main dans tes cheveux soyeux, quand je sens l’odeur de ton parfum, quand j’entends le son de ta voix, je te vois. Mon cœur te voit, comme il ne t’a jamais vue auparavant.

La petite fille esquissa un sourire et poussa un long soupir. Je l’imitai. Enfin, une certitude se fraya jusqu’à mon cœur. Enfin, je me laissais baisser la garde sans baisser les armes. Je savais comment tenir le cap en changent d’objectif. Enfin, je voyais.