Une opinion de Fabrice Lebrun, ingénieur civil, auteur de "Disruptons la démocratie" (1).













À deux mois des élections, la confiance envers les partis et les institutions politiques est au plus bas. Le mouvement des "gilets jaunes", les marches pour le climat ne sont finalement que l’expression de l’absence d’une politique équitable qui prenne en compte l’avis de la majorité et non l’avis d’une minorité bien-pensante ou bien pesante monétairement parlant. La distance entre les besoins du citoyen lambda et les décisions politiques se creusent et nous sommes, pour la plupart, désenchantés.

Nous nous trouvons à un moment clé de l’histoire de la démocratie : soit nous trouvons le moyen de réenchanter celle-ci, soit nous virons vers une démocrature, à l’image de la Hongrie, par exemple.

Comment réenchanter le système ? Par analogie avec le secteur technologique, il est possible de disrupter le système, de l’innover de manière radicale, dans un premier temps, à petite échelle, de le corriger en mode "test", et ensuite de l’appliquer à une plus grande échelle.

Notre démocratie a besoin d’être disruptée. Non par les discours ni par de grandes théories complexes, mais bien par de l’action concrète.

Partons de la base : le local

Partons du bas vers le haut, en commençant par les communes. Quel modèle proposer au niveau communal ? Les sources d’inspiration sont de plus en plus nombreuses, en partant du village de Saillans en France, les Town meeting du Vermont, ou encore l’organisation de Marinaleda en Espagne, sans oublier l’instauration des budgets participatifs de Paris ou de Gdansk. Peu importe les innovations institutionnelles choisies, il faut les tester toutes : les commissions participatives ouvertes, les budgets participatifs, les panels citoyens, la démocratie délégative, le tirage au sort, les plateformes de consultation citoyenne, les retransmissions en direct des conseils communaux sur Internet… Les exemples sont nombreux, et il faut les tester, les analyser, les évaluer. Tout comme dans l’environnement de la high tech, saisissons-nous du système, observons-le, supprimons ce qui doit l’être, testons les nouvelles options. Et plutôt que d’envisager une révolution dans les heurts et dans le sang, testons tout cela dans un microcosme où le risque est réduit. Petit à petit, après quatre ou cinq tests, un modèle pourra se dégager et s’imposer : le niveau local se verra réenchanté.

Après cette phase de test, la nouvelle solution démocratique pourra être disséminée afin de créer un réseau de communes citoyennes interconnectées. L’air de rien, le niveau communal est fondamental. C’est là que se prennent les décisions relatives aux écoles communales, aux routes, à l’environnement, les décisions de bon sens, proches du citoyen. Commencer au niveau local, c’est partir de la base de notre pays, de nos institutions et c’est viser 50 % des préoccupations de la population.

Cette opération n’implique pas la disparition des élections comme mode de choix des gouvernants, mais plutôt un enrichissement et une alternance des modes de choix entre l’élection, le tirage au sort, la nomination ou encore le concours. Il est affligeant de constater que, selon le Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques), 80 % du résultat des élections est déjà connu avant même de passer aux urnes. Dans les faits, et on le constate encore ces dernières semaines, pour un homme politique, il est plus important de négocier sa place sur sa liste plutôt que d’avancer des arguments pertinents et de faire avancer le débat public. Comment peut-on imaginer que la population adhère à ce système ? Elle n’est pas dupe.

Tirage au sort au niveau régional

Après le niveau local, se pose la question de l’échelon suivant, à savoir le niveau régional. Comment disrupter le niveau régional ? Tout d’abord en s’inspirant des expériences qui auront été vécues à l’échelon le plus bas et qui auront été testées ailleurs. À ce niveau, une innovation est apparue récemment. La communauté germanophone tente un système de panels citoyens basé sur le tirage au sort.

Cette innovation institutionnelle majeure est encourageante et les retours de cette expérience permettront certainement de gagner du temps dans le processus global que nous proposons ici. Il faudra observer ce système qui se met en place et y dépêcher des forces vives - étudiants, chercheurs, fonctionnaires, thésards - afin d’en tirer des conclusions utiles. C’est petit à petit que se construira un nouveau système plus en adéquation avec notre réalité qui n’est plus celle du XXe siècle.

Comme le doge de Venise

Ne pas s’effrayer, accepter qu’un changement est possible et souhaitable, est certainement l’étape pédagogique la plus importante. Vous, lecteur, vous vous dites peut-être, par exemple, que le tirage au sort est un fantasme imaginé par de doux rêveurs. Or, savez-vous que le doge de Venise était choisi par un système combinant le tirage au sort et l’élection ? Le système politique des doges a perduré pendant un demi-millénaire, notre système démocratique actuel n’a pas 250 ans et il est drôlement malade.

Les systèmes actuels sont en effet facilement atteignables via des lobbies, des fake news, des relations publiques ciblées. Même si les organisations non gouvernementales et une (infime) partie de la population sont de plus en plus attentifs aux décisions politiques, il faut bien reconnaître qu’en dehors de rares "accidents" (Ceta, TTIP), le système peut faire avaler n’importe quoi à la population sans l’en informer, ou au moyen d’une communication rôdée qui ne souffre pas de contradicteurs. Face à ce constat, il faut rendre le système plus souple et plus juste. Il faut permettre aux gens de se réapproprier la décision politique. Si on ne le fait pas maintenant, nous ouvrons la porte aux populismes de toutes sortes, de gauche ou de droite, qui se nourrissent de ce creux entre la population et la décision politique.

Il est temps d’agir en commençant par le niveau local et en développant ensuite un réseau interconnecté de localités citoyennes.

Le 26 mai 2019, l’ensemble de la population belge est appelé à voter au niveau régional, fédéral et européen. Or, la compétence des pouvoirs locaux se situe au niveau régional. Exigeons dès lors de nos futurs élus qu’ils mettent en place le terreau favorable à l’émergence des communes citoyennes. Exigeons de leur part une révision du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Démocratie vient des mots grecs dêmos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Pour la réhabiliter et la renforcer, disruptons notre démocratie !

(1) Aux Éditions Giroflée, 2019, #disruptons

Titre et chapô sont de la rédaction.