Une opinion de Bernard Nyssen, utilisateur quotidien de trottinettes électriques.





L’arrivée dans nos villes – à Bruxelles pour ce qui me concerne - de trottinettes électriques partagées a ouvert de nouveaux horizons à la mobilité douce et à la multi-modalité dans les déplacements quotidiens.





Elle s’est très rapidement accompagnée de réactions et commentaires sur l’envahissement des trottoirs par ces engins et le parking sauvage de ceux-ci, sur l’insécurité qu’ils génèrent et les accidents qui s’ensuivent, dont sont victimes leurs utilisateurs ou d’autres usagers de la voie publique.

Sur toutes ces questions, il n’y a somme toute rien de neuf ; c’est la nouveauté de ce mode de transport qui met en évidence, une nouvelle fois, l’incivilité dont nous sommes devenus coutumiers, ou victimes, du fait de ce que, par un individualisme exacerbé, nous avons perdu le sentiment de faire partie d’une communauté au destin commun, que ce soit dans les petites circonstances du quotidien (songeons pour seul exemple à celui ou celle qui impose la vacuité de sa conversation téléphonique à tout un wagon de métro) comme dans les rapports sociaux plus fondamentaux (le "moi d’abord", l’agressivité verbale, l’arrogance irrespectueuse, ...).

Une qualité qui se dégrade

Appliquées aux trottinettes électriques, toutes ces réactions, nécessaires, occultent une question également importante : quelle est la qualité du service offert par les opérateurs de ce nouveau moyen de déplacement ?

On sait la courte durée de vie de ces engins, du fait de leur utilisation par de multiples personnes. Il n’en reste pas moins que les opérateurs sont rémunérés pour le service proposé ; ils doivent donc veiller à ce que celui-ci soit de qualité constante.

Or, il faut constater que cette qualité se dégrade de façon drastique ; singulièrement chez Lime, premier arrivé sur le marché belge et pourtant adossé à un marché multinational ; par ailleurs le plus cher (0,25 euro par minute, là où les autres opérateurs s’en tiennent pour l’instant à 0,15 euro par minute) et le seul à "préempter" 20 euros à chaque fois pour couvrir le coût des déplacements à venir.

Trottinette introuvable alors qu’elle est pointée dans l’application (ce qui est, en l’espèce, un moindre mal) ; trottinette à la batterie vide alors qu’elle est indiquée pleine, au frein bloqué, à la direction erratique (ce dont on ne peut s’apercevoir qu’après l’activation d’1 euro et les 0,25 euro de la première minute entamée) ; trottinette dont, en dépit du verrouillage attentif, le compteur d’utilisation continue de tourner au point qu’une course de 2 euros est facturée 13 euros.

Et quand l’utilisateur exprime son mécontentement, il n’a que le canal de l’application pour le faire, envoyant son message dans le "nuage" et ne recevant qu’une réponse formatée sans aucun dédommagement effectif.

Un goût amer

Les opérateurs de trottinettes en free floating ont certainement étudié leur modèle économique de façon soigneuse. Ils doivent à leurs clients un service irréprochable et, quand il ne l’est pas, un suivi respectueux.

Faute de quoi ce qui apparaissait dans l’enthousiasme de la découverte comme une innovation propre à stimuler la mobilité douce, laissera le goût amer d’un citron vieilli et surtout le sentiment, à l’utilisateur livré à un opérateur distant, d’être d’abord une "pompe à fric".