Une opinion de Wesley Clark, ancien général des Forces armées des Etats-Unis et homme politique. La Libre poursuit son partenariat avec le New York Times pour une série de réflexions sur le pouvoir, sa nature, ses formes et ses fonctions.

Au fil des années, des milliers de cadets passés par l’Académie militaire des États-Unis ont mémorisé et récité La Prière des cadets de West Point, en ce compris moi-même. "Faites-nous choisir le chemin difficile qui mène au bien et non celui, plus simple, qui mène au mal" dit le texte. "Ne nous laissez jamais nous satisfaire d’une demi-vérité quand la totalité peut-être acquise. Dotez-nous du courage issu d’une loyauté envers tout qui soit noble et digne, rejetez tout compromis avec le vice et l’injustice, et ne souffrez aucune peur lorsque la vérité et le bien sont en jeu."