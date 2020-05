Une opinion de Gérard Colson, chargé de cours honoraire à l’ULG, ancien professeur d’économie à HEC, de logistique et de gestion des risques à HEC-ULG. Il remercie Béatrice Dessain et Nathalie Hosay pour leurs commentaires et aide éditoriale.

Nous entrons comme dans un moment suspendu entre l’accalmie peut être provisoire d’un déconfinement progressif en vue d’un retour souhaité vers une économie fonctionnant de façon plus proche de la normale, ce que souhaitent beaucoup de responsables. D’autres plaident pour un plan de relance verte pour un monde durable (LLB 14 avril). Mon propos est de retourner aux fondements de la microéconomie et de la logistique que j’ai enseignés à HEC.

En microéconomie, la demande de biens et services est basée sur les besoins et désirs des individus, des entreprises, des collectivités. On parle de demande effective qui est la seule demande que l’on va satisfaire car elle a ses moyens de paiement. D’où une première faille gigantesque : ceux qui ne peuvent pas payer ne seront pas servis, ou peu ou mal, à moins de compter sur la charité ou l’assistance sociale. Du côté de l’offre, les entreprises investissent et produisent en vue de satisfaire au mieux la seule demande effective et, pour s’assurer un bénéfice suffisant, elles vont réduire leurs coûts et tenter d’augmenter leur part de marché. Pour les coûts, elles disposent de nombreuses stratégies, telles que lutter éventuellement avec ou contre les syndicats et leurs demandes de maintien de l’emploi, de hausse des salaires et de bonnes conditions de travail et d’horaire, mais aussi parfois en ignorant de nouvelles demandes de sens et d’utilité sociale dans le travail -ce point est devenu capital à notre époque-Une stratégie complémentaire est la diminution du coût moyen de production qui diminue avec la quantité produite jusqu’à atteindre un cout moyen minimum. La recherche de ce coût optimum a conduit dans une concurrence imparfaite à un gigantisme des unités de production et de transport, d’où par ex les gigantesques pétroliers, porte-conteneurs, navires de pêche (surpêche), navires de croisières (dégâts à Venise p ex), qui sont à l’origine de nombreux dégâts environnementaux. La lutte pour les parts de marché et la croissance de la demande a provoqué une croissance et une concentration des entreprises qui sont souvent devenues des multinationales, plus puissantes que les Etats qui les régulent mal (fuite des capitaux, transfert de bénéfices, évasion fiscale, non-respect de normes ni des personnes, etc…) En outre, le marketing et la publicité ont dérivé vers la transformation de besoins en désirs créés, désirs qui vont être plus ou moins contrôlés en vue d’un plus grand profit de l’entreprise (la mode p ex).

La logistique, à son tour, a suivi le mouvement. Elle avait pour objectifs fondamentaux : l’efficacité (le meilleur service) obtenue avec efficience (au moindre coût). Les chaînes logistiques s’étiraient à travers le monde augmentant l’émission de CO2, se délocalisaient, se fragmentaient, se fragilisaient, travaillaient en flux tirés très tendus : le juste à temps se faisait de plus en plus aux dépens d’une bonne gestion des risques, le covid 19 nous l’a cruellement montré. La finance et la comptabilité ont aussi joué un grand rôle dans certains dérèglements majeurs. En finance par ex la performance d’un investissement obéissait à un double objectif : maximiser le rendement pour un risque donné. Il a fallu attendre les SRI (investissements socialement (et environnementaux) responsables) pour que les investisseurs élargissent leur horizon et prennent leur part de responsabilité humaine et environnementale. La comptabilité elle-même faisait peu ou pas de cas de considérations sociales et environnementales et beaucoup de coûts étaient cachés ou omis. En général, toutes les mesures de performances utilisées sont biaisées et peuvent être cause de déshumanisation de l’évaluation des travailleurs.

On pourrait encore continuer longtemps cet inventaire à la Prévert des failles et des défauts de notre économie mondiale.

Que faut-il faire ? Certes les combats de relance de notre économie sont nécessaires, au moins à court terme pour ne pas accroître les dégâts des multi crises que nous vivons. (voir l’interview du célèbre économiste Paul de Grauw , LLB 25 avril). Mais nous pouvons aussi saisir le momentum du Covid-19 en nous rappelant que l’idéogramme chinois du mot crise contient deux sens : danger et opportunité.

Un momentum

C’est le moment de basculement où les circonstances et les esprits sont prêts à un changement important de direction et des comportements. Ce fut le cas avec l’appel du 18 juin d’un obscur Général de Gaule en 1940 et aussi le cas lors de l’intégration de HEC à l’ULG. Ce fut un succès par l’investissement de toutes les parties prenantes.

De même, il n’est pas sûr mais probable que se dessine un momentum peut être mondial pour un certain changement de paradigme économique, social et environnemental. Les individus et des politiques ne supportent plus les défauts de nos systèmes économiques, leurs faiblesses de sens, de destruction de ressources et de biodiversité, d’inégalités croissantes de toutes sortes, des salaires exorbitants, les imperfections de nos vieux systèmes de mesure de la prospérité et de tant de défauts et failles.

On ne doit cependant pas opposer ce désir de changement aux nécessités à court terme des plans de relance de même qu’on ne va pas cesser de nous protéger du Covid-19, ni cesser de louanger ceux et celles qui se dévouent sur tous les fronts, ils font partie de ce momentum, moment où l’humanité a compris qu’elle pouvait changer ses priorités d’action et de solidarité et accepter une discipline de combat qui ait un sens humain.

Vaste travail mais combien utile ; aller vers la normale et changer à terme de normale. Car rappelons que la normale a deux sens : la modale c’est-à-dire le plus fréquent, ce qu’on observe d’habitude, et la norme, ce qui importe, ce qui nous dirige, dans le sens du bien commun, comme nous semblons le comprendre dans ce momentum. Ne viser que la normale-modale serait une erreur.