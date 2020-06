Organiser un rassemblement ne s'improvise pas. Qu'en est-il des risques d'accidents, de bagarres, de malaises, de menaces, de vols, de mouvements de foule, d'agressions sexuelle, d'abus, de non-respect des riverains ou du bien commun, de problèmes sanitaires ? …

Par Lionel Flasse, régisseur



Ce dimanche matin, beaucoup d’entre nous ont découvert les images de rassemblements festifs regroupant plusieurs centaines de personnes sans le moindre encadrement.



Nous ne sommes pas épidémiologistes, nous les laisserons donc juger des conséquences liées au COVID de tels rassemblements.

Nous sommes des professionnels de l’événement : régisseurs, coordinateurs sécurité, logisticiens, techniciens, experts en gestion de foule...

C’est toujours un plaisir pour nous de voir une foule festive, des gens heureux ou des manifestants convaincus !

Ces images, bien qu’elles paraissent festives, nous ont interpelés.

Derrière tout événement organisé – festival, manifestation, concert, etc. – des professionnels travaillent dans l'ombre. Ils gèrent un grand nombre de paramètres afin que chacun puisse profiter pleinement du moment, en toute sécurité.



De la sécurité aux sanitaires



Rappelez-vous, dans "le monde d'avant", ces professionnels de l'événementiel établissaient une analyse préventive et constante des risques de mouvement de foule et des risques d'attentats. Ils géraient la distribution d'eau et l'accès aux sanitaires. Ils s'assuraient que les secouristes soient présents en nombre suffisant. Ils travaillaient main dans la main avec les zones de Police. Ils assuraient la sécurité avec des stewards capables de protéger, aider et gérer les participants. En plus de cela, ils veillaient au nettoyage des sites utilisés.

Pour nous, dont le travail est de garantir la meilleure expérience possible, en toute sécurité, à chaque participant, ces images de rassemblements improvisés sont inquiétantes !

Qu'en est-il des risques d'accidents, de bagarres, de malaises, de menaces, de vols, de mouvements de foule, d'agressions sexuelle, d'abus, de non-respect des riverains ou du bien commun, de problèmes sanitaires ? …

Ces questions sont importantes. Les professionnels du secteur sont là pour anticiper ces risques et répondre aux besoins de tous.

Organiser un rassemblement ne s'improvise pas. C'est un métier !

Participer à un rassemblement improvisé ne garantit en rien votre sécurité.

Alors, rassemblons-nous, oui. Mais faisons cela dans le respect des mesures actuelles.

Et surtout, rassemblons-nous bien!