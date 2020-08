Respect des règles sanitaires

Lentement mais sûrement, on y vient. On remet enfin les pendules à l’heure. Nous sommes dans une sorte de phase préliminaire au cours de laquelle il faut préparer les gens à un renforcement des mesures possibles (personnellement, je dirai "probables"). Cela dit, depuis quelques jours, j’ai l’impression que l’on entend moins hurler sur les forums les pourfendeurs des mesures édictées par les autorités. Même si elles valent ce qu’elles valent et même si elles viennent systématiquement un coup trop tard, avec un minimum de bon sens, elles doivent être appliquées. Jean-Louis Brassiene

Mesdames et Messieurs les experts et les politiques,

Je suis inquiète quand je vois l’évolution de la situation. La population n’adhère plus à ces mesures restrictives et liberticides. L’argument de la peur a joué un temps, cela ne fonctionne plus. L’argument de la solidarité a joué pendant un certain temps, cela ne fonctionne plus non plus. Le débat fondamental qui n’a jamais été posé, c’est celui des choix sous-jacents qui ont été faits. La santé avant tout, a dit la Première ministre. Ah bon ? Et depuis quand ? Car si c’était le cas, interdisons la cigarette (20 000 décès par an quand même), la malbouffe, l’alcool, et limitons la vitesse partout à 30 km/h. La durée de vie moyenne des personnes sans abri est de 51 ans. La santé de certains, dirons-nous plutôt, et à quel prix ? Ce débat n’a jamais été posé. Et il est manifeste qu’une partie de la population n’adhère pas ou plus aux arbitrages qui ont été faits. Et il ne s’agit pas seulement des jeunes, les réseaux sociaux sont une caisse de résonance de beaucoup de critiques. Les lecteurs du Standaard reprochent à la rédaction d’être trop complaisante avec la politique gouvernementale (De Standaard 18/07, De Ombudsvrouw, Karin De Ruyter, Van te veel naar te weinig kritiek ? ; Kort en bondig, Kris Venhoeck, Laat pedagogen aan het woord) c’est bien révélateur d’une distanciation générale de la population par rapport aux mesures prises. C’est pour cela que, même avec des mesures répressives, vous ne pourrez pas forcer une population entière à marcher derrière vous. Anne Deltour

Un couvre-feu ne sert pas à grand-chose si, pendant la journée, on va et vient comme on veut. Procéder à un testing généralisé et prendre des mesures de quarantaine des personnes testées positives, imposer le port du masque partout et rappeler sans arrêt l’intérêt des gestes barrières : ce sont les seules solutions efficaces. Et cela ne tient pas à grand-chose. Catherine Stessels

Covid-19 et éthique