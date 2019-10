Pour les esprits simples, quatre choses paraissaient claires dès le référendum sur le Brexit de 2016. Juridiquement, le démantèlement d’un si grand nombre de règles juridiques ne pourrait intervenir que de façon progressive. L’article 50 du traité sur l’UE, par ailleurs, impose de distinguer clairement l’accord de retrait sur les problèmes du passé de l’accord postérieur sur la relation future. Politiquement, le Brexit devait être mis en œuvre d’une manière ou d’une autre, sans quoi les cris de complot et d’anti-démocratie se multiplieraient sans fin. Cependant, la majorité minime du référendum (52/48) ne pouvait légitimer que le type de Brexit le plus modéré. Naturellement, tout le monde a commencé à travailler immédiatement… pour nier ces évidences.

Stabilité hypothéquée

Le gouvernement britannique de Mme May a commis de multiples erreurs, mais n’a pas été le seul. De son côté, contrairement à l’article 50, l’Union européenne (UE) a décidé que certains sujets du futur devaient être réglés immédiatement dans l’accord de retrait. Cela concernait surtout le sort de l’Irlande du Nord, une pilule empoisonnée pour la négociation. Légalement, rien ne distingue les contrôles douaniers aux frontières en Irlande du Nord des autres. Cela hypothèque la stabilité du tout. Politiquement, des solutions immédiates ne présentaient pas d’urgence, et d’autres solutions existaient pour garantir la paix en Irlande du Nord. Le pouvoir, cependant, rend la plupart des politiciens gloutons. La Commission a profité d’un débat virulent du Conseil européen sur l’immigration pour introduire ce point à la fin des conclusions. Les chefs de gouvernement n’ont mené alors aucun débat.

L’UE s’est tiré une balle dans le pied

Depuis lors, la confusion entre le règlement du passé et les relations futures a provoqué un énorme malentendu dans les parlements et le public. Tout le monde discute de la relation future alors qu’elle n’est pas couverte par l’accord de retrait, qui entretemps devient, lui, plus difficile à défendre. Ce faisant, l’Union n’a pas du tout rendu le "soft Brexit" plus facile. Même, elle a facilité le torpillage du Brexit (les appels dans ce sens du président du Conseil européen accentuent encore cette perception). Les dénégations de Juncker et Tusk excluant toute responsabilité de l’Union dans l’impasse actuelle sont donc fausses. De plus, les gouvernants européens ont ainsi offert un cadeau en or massif aux Brexiters et aux populistes de toutes sortes : un scénario de sabotage par les institutions européennes du droit de quitter l’Union. Cela ne peut que renforcer ces groupes à l’avenir. Pire, nos gouvernements n’ont pas vu que, ce faisant, ils allaient par surcroît compliquer à l’avenir les procédures référendaires dans l’Union (qui en même temps se développent). Si on revient sur le référendum britannique, bien entendu cela va provoquer des contestations généralisées dans tous les référendums à venir. L’exemple britannique sera cité sans arrêt. Cela rendra le processus de décision de l’Union encore plus compliqué.

Un lent cancer

Ce qui aurait pu arriver fascine. Et si Theresa May avait choisi de défendre son pays plutôt que ses ambitions personnelles ? Si les Brexiters avaient compris que leur projet favori devait passer par le sas du Brexit plutôt que de risquer sa démolition (et celle de leur réputation) ? Si les Remainers avaient accepté de mettre en œuvre le référendum à la condition expresse que cela conduise à un soft Brexit ? Si l’Union avait fourni des garanties unilatérales à l’Irlande et reporté la négociation sur sa frontière nord à plus tard ? Nous naviguerions maintenant déjà dans la négociation suivante. Comparons cela aux énormes coûts humains, économiques et politiques déjà survenus (statut des résidents étrangers, investissements, emplois, polarisation, discours de haine…). Dans ce contexte, on a oublié que les prévisions économiques depuis 2016 répètent que les coûts économiques d’un Brexit soft équivalent plus ou moins… à rien. Il n’est pas nécessaire d’être un expert en macroéconomie pour comparer avec la situation actuelle.

Celle-ci, de plus, risque encore de se dégrader. Dans ce contexte, du côté britannique, aucun résultat possible (élection, référendum, No Deal Brexit, No Brexit) ne mènera à une clôture rapide du débat. Du côté de l’Union, l’incertitude et les discussions sans fin resteront à l’ordre du jour (combien de sommets européens déjà engloutis depuis 39 mois ?). Pendant ce temps, les coûts vont augmenter encore et encore. Le Hard Brexit peut évoquer un accident cardiaque, mais la négociation sans fin, elle, ressemble de plus en plus à un cancer lent.

En surchargeant la barque en dépit du bon sens, les soi-disant "leaders" de tous les côtés ont en fait conduit leurs électeurs au désert du conflit sans fin sur le Brexit. Si vous avez aimé les premières saisons de cette série, vous apprécierez celles à venir car, grâce à leur erreur, elle est maintenant très loin d’être terminée.

