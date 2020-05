Une opinion de Matthieu Taymans, 31 ans, bio-ingénieur en environnement à l'UCLouvain avec une courte formation en droit. Depuis sa sortie des études il y a sept ans, Matthieu Taymans travaille comme chercheur à l'UCLouvain sur la thématique de l'eau.

Nous y voilà, à ce dernier croisement sur l’autoroute que notre humanité s’est mise à tracer lorsqu’elle a quitté la terre des chemins sillonnés par nos ancêtres. Un regard, vers les quelques enseignes publicitaires qui clignotent encore dans la forêt urbaine qu’est devenue notre maison, tout est calme, pour une fois. Au loin, là où le bitume se termine, on distingue à nouveau les étendues sauvages d’où nous sommes issus. Le voile de smog s’est dissipé et l’horizon nous offre un panorama que beaucoup d’entre nous avaient oublié ou découvrent pour la première fois. Les étendues sauvages respirent et nous observons goute à goute tomber l’eau de la source dont nous dépendons tous. La cime d’arbres majestueux conduit, au loin, nos regards vers nos racines communes. En face, l’inconnu, le doute, l’appréhension, la peur peut-être même. Dans quelques minutes le feu deviendra vert et … repartirons nous ? Redonnerons-nous un coup d’accélérateur ? Nous éloignerons-nous d’avantage de nos racines à peine retrouvées ? Poursuivrons-nous à nouveau, chacun dans notre voiture, les mirages de pouvoir, de gloire et de richesse que le désert, devant, nous réserve ? Ou serons-nous tentés, par ces instants volés au temps, de poser le pied et d’apprécier, un moment, la valeur de l’instant présent, pour construire, ensemble, un futur autrement ?

Nous sommes rattrapés par notre vulnérabilité

Et si cette crise, constituait un symptôme de maux plus profonds ? Enfuis dans notre conscience collective, cachés dans nos villes, nos quotidiens, notre "normalité" ils ont atteint un seuil de négation tel qu’ils doivent emprunter la sphère physique pour se manifester d’une autre manière encore, à laquelle nous ne pouvons plus, cette fois, être aveugle. Est-ce la nature qui nous attaque en nous transmettant ses maladies ou notre humanité qui ne sais plus cacher les siennes ?

Nous sommes aujourd’hui rattrapés par notre vulnérabilité. Elle ne fait pas de distinction de genre, de race ou de richesse, et finalement, nous rend notre humanité. Mais serons-nous prêts à la vivre ? Sommes-nous assez forts pour nous montrer faible ? Acculés face à la vision de notre fragilité, spectateurs de première ligne des limites de notre société, détournerons-nous la tête ou auront nous le courage de prendre notre responsabilité ?

Le système ne doit pas être sauvé

Universités, gouvernements, entreprises, particuliers, il est temps de réapprendre à penser en s’autorisant pour une fois à sortir d’un cadre qui n’était jusqu’alors pas envisageable de dépasser. Nous ne retournerons pas à la normale, et le système ne doit pas être sauvé, il doit être réinventé. Face à nos peurs les plus fondamentales, conscient plus que jamais des failles qui font notre système et que cette crise met sous nos yeux, nous avons une responsabilité éthique et morale de voir au-delà de ce à quoi nous sommes habitués, pour le bien de l’humanité. L’heure est venue de développer une conscience supérieure, une conscience intégrale de la complexité systémique qui fait notre monde et société. Nous devons adopter une optique non seulement humaniste qui vise à comprendre, à collaborer, à construire ce qui fera la force de notre collectivité, mais aussi intégrale. Une société capable de reconnaître sa diversité et les différents niveaux de conscience qui la compose pour soutenir l’évolution individuelle et collective. Cloisonnés par un système éducatif rouillé, basé sur la réussite individuelle surspécialisée, notre société est, dans son fonctionnement actuel, condamnée, dans une illusion de contrôle, à dériver. Les développements politiques, scientifiques et technologiques sont majoritairement figés dans une logique cloisonnée et spécialisée qui consiste principalement en l’application de protocoles et de processus dont la fonction et le bien-fondé sont trop rarement questionnés. La valeur de la productivité a dépassé celle de la pensée, trop souvent marginalisée, peut-être par la nécessité intrinsèque du temps et du recul qu’elle requiert.

Dicté d’une part par le réductionnisme matérialiste, particulariste et opérationnel, dans lequel il est encore trop souvent plongé, vestiges d’une dynamique linéaire et spécialisée issue de la révolution industrielle, le fonctionnement des universités, des entreprises et des états est contraint, de l’autre, par les restes d’une structure hiérarchique absolutiste, héritée des états-empires. En instituant encore le ‘bien’ et le ‘mal’, l’intéressant et l’inintéressant ces institutions donnent ainsi plus de place au statut et au pouvoir qu’au développement d’une pensée et d’une conscience intégrale. Sans cette capacité d’appréhender, de manière holistique, le monde et ce qui compose son intégralité, sans considérer la mixité des consciences et le lien ténu qu’elle entretient avec l’utilisation des technologies et le fonctionnement des organisations, nous ne serons pas en mesure de répondre aux problématiques actuelles.

La conscience collective

Comme le souligne le philosophe américain Ken Wilbert, la place au développement interne de l’Homme dans sa conscience propre et collective, dans la manière dont il perçoit le monde, dans son appréhension de l’altérité et dans sa compréhension des systèmes qui l’influence reste bien en-deçà du niveau des technologies qui sont à sa disposition. Alors que nos développements technologiques évoluent sans cesse, notre conscience reste coincée à un niveau qui ne la rend plus capable de faire bon usage de ce qui est, par ailleurs, développé. Un décalage profond entre le potentiel bénéfique des technologies et des systèmes sociaux et la conscience collective et individuelle qui soutient une vision encore majoritairement éthno- voire égo-centrée, en découle. Ceci contribue aux désastres sociaux, économiques et écologiques dont nous observons patois les conséquences.

Les médias parlent de retour à la normale comme étant l’objectif mondial premier, mais n’est-il pas temps d’avoir une réflexion sur le caractère précisément « normal » de cette normalité acceptée par défaut, peut-être faute d’autre chose ? Il est en tous cas temps de dépasser la technocratie politique, le matérialisme scientifique, l’égoïsme économique et le pluralisme politiquement correct pour donner à chacun sa responsabilité et bâtir une société universelle. Il est temps d’abandonner ce château de sable, qui abrite toujours notre humanité et dont les bases depuis longtemps se noient, pour construire, collectivement, des fondations solides.

Une nouvelle liberté

Cernés par ce que nous ne voulions pas voir, l’heure est venue d’ouvrir les yeux, d’observer et, pour changer, de se mettre à penser. Que laisser, que garder ? Voilà peut-être une piste pour (re)commencer.

Quand le feu sera vert, que voudrons nous sauver ? Les mirages du désert, ou les racines de notre liberté ? Affronterons-nous nos peurs ou délaisserons-nous à nouveau nos responsabilités, une nouvelle fois aveuglés ? Nous n’avons plus d’excuse maintenant, nous connaissons les faiblesses de nos forteresses, les limites de nos constructions et ne pouvons plus nier que continuer tout droit serait se suicider.

L’illusion que nous contrôlons le monde, s’est envolée laissant place à une nouvelle liberté, celle d’apprendre à vivre notre vulnérabilité, à faire évoluer notre conscience et nos modes de pensée. Alors, créons, apprenons, intégrons et laissons le superflu avant que ça aussi, il n’y en ait plus.

Titre de la rédaction. Titre original : "Vers une nouvelle normalité ? Réflexion individuelle sur la conscience collective"