Xavier Gorce, dessinateur au Monde : "Un dessin qui ne fait pas réagir rate sa cible" Clément Boileau

Depuis 2002, Xavier Gorce croque notre société façon métaphore animalière. Ses pingouins, que l’on peut apercevoir dans les pages du Monde, nous ressemblent par bien des aspects : presque toujours mécontents, souvent inquiets, et même parfois un peu lâches, leur drôlerie n’en est que plus humaine. C’est que le dessinateur n’a pas son crayon dans sa poche, non plus que sa langue. Ce qui lui vaut autant de louanges que de critiques, qu’il tente de prendre dans un cas comme dans l’autre avec une distance avisée. Loin du catéchisme “des bonnes intentions”, ses indégivrables pingouins continuent de faire rire. Parfois jaune, certes, mais le plus souvent, de bon cœur. Entretien.