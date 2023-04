Olivier Klein : "Les théories du complot ont du succès car elles nous font du bien"

Certaines de leurs vidéos font des centaines de milliers de vues. Sur YouTube notamment, de prétendus spécialistes (Jean-Jacques Crèvecœur, Thierry Casasnovas…) argumentent durant des dizaines de minutes pour expliquer que le Covid-19 serait un complot lancé au choix par les gouvernants, les firmes pharmaceutiques ou des élites financières. Tout y est flou, les accusations sont vagues, les supputations s’enchaînent et aucune affirmation n’est réellement sourcée. Le complot fait pourtant mouche. Comment expliquer le succès de ces théories ? Professeur de sciences psychologiques à l’ULB, Olivier Klein revient sur leurs forces et leurs caractéristiques.

L'interview

Qu’est-ce qu’une théorie du complot ?

C’est une croyance selon laquelle un groupe de gens agit en secret et de manière coordonnée avec de mauvaises intentions. Le secret, la mauvaise intention et la coordination sont donc les trois critères qui définissent une théorie du complot. Attention cependant, cela ne veut pas dire qu’elle est forcément fausse : il existe des complots. Mais quand je parle ici de théories du complot, je parle de complots qui ne sont pas avérés, qui sont basés sur d’apparentes coïncidences surinterprétées sans aucune preuve. Dans le cadre de nos recherches, ce qui nous intéresse, c’est de comprendre pourquoi certaines personnes croient à une série de complots très différents, sans liens logiques entre eux. On se dit alors qu’il y a quelque chose d’autre qui se joue que la simple recherche de la vérité.

Justement, qu’observez-vous durant la crise liée au Covid-19 ? Quels sont les complots qui s’y déploient ? Visent-ils des boucs émissaires particuliers ?

Mes hypothèses doivent être approfondies, mais j’observe pour l’instant deux grandes sources de complots en Occident. La première de ces sources part de l’extrême droite anti-élite (particulièrement américaine) qui met en cause la pertinence du confinement, et qui a pu dire que le coronavirus était un canular inventé par les Démocrates pour affaiblir Donald Trump. Ces mouvements croient qu’il y a des élites financières derrière cette épidémie, et qu’elles en tirent profit. Bill Gates est un de leurs boucs émissaires, comme la Chine. L’autre mouvement complotiste que j’observe et qui est encore plus visible en Belgique, c’est un mouvement issu des médecines douces et d’un courant antivaccins. Il n’est a priori pas lié à l’extrême droite, mais il reprend le même type de théories, notamment anti-Bill Gates considéré comme préparant des vaccins qui permettront de nous surveiller. On assiste donc à une convergence de ces deux grandes sources du complotisme. Cela rend la visibilité de ces théories particulièrement importante.

Le fait qu’il y ait encore beaucoup de flou autour du coronavirus et de ses origines décuple-t-il leur force ? Ces théories s’appuient-elles sur ces incertitudes ?

Oui, l’efficacité du discours complotiste repose en premier lieu sur l’incertitude et l’anxiété qu’elle génère. Devant ces incertitudes, le complot nous offre une explication très simple qui nous soulage, nous fait du bien. L’hypothèse que je fais est que la solitude liée au confinement, le fait d’être isolé chez soi peut rendre certaines personnes plus vulnérables à ce genre de théories. En réalité, elles offrent une possibilité de lien social, ce qui est très important. Il y a en effet tout un rituel de la confrontation aux théories du complot, durant des directs sur YouTube par exemple, lors desquels les adhérents à la théorie s’exprimeront au sein d’une grande communauté. De plus, beaucoup de personnes se sentent impuissantes, dévalorisées, un peu perdues alors qu’elles sont isolées chez elles. Face à cela, ce que leur dit le complotiste, c’est qu’il va leur donner accès à un savoir secret qui permet de tout comprendre. Il prétend leur parler d’égal à égal, ne pas les prendre pour des moutons comme le ferait le gouvernement, leur donner accès à des informations qui les rendront plus savants et intelligents que les autres. On les invite même à évaluer ces informations "par eux-mêmes". C’est très valorisant. On se sent investi d’un savoir que l’on peut partager à ses proches pour les délivrer de leurs illusions. La théorie du complot nous rassure et nous valorise. Elle accroît notre estime de soi intellectuelle et morale.

Peut-on repérer des logiques rhétoriques ou argumentatives communes aux différentes théories du complot ?

Je ne suis pas un spécialiste de l’argumentation, mais on peut repérer différentes caractéristiques. Souvent, les complotistes passent beaucoup de temps à légitimer leur crédibilité ou leur approche des choses. Ils mettent aussi en avant leur moralité, le courage qu’ils ont de dénoncer le pouvoir. Un autre procédé souvent utilisé par les complotistes est le fait d’interpréter toute critique à l’égard de leurs propos ou de leurs méthodes comme une volonté de les bâillonner ou de les censurer.

Mais quelle est la différence entre l’esprit critique et la théorie du complot ? Car pouvoir critiquer le pouvoir est important… Est-ce le fait que, plutôt que de mettre en question la parole d’un gouvernement par exemple, ou d’avancer plusieurs explications en guise d’hypothèses, on va plus loin en offrant un récit explicatif englobant des évènements ?

C’est une question difficile. Ce qui est remarquable, c’est que les complotistes prétendent valoriser le scepticisme. Or, exercer son scepticisme est en effet quelque chose de sain, et il ne faut pas prendre les discours des élites et des gouvernants comme nécessairement vrais. Mais en pratique, dans les théories du complot, ce qui est appelé du scepticisme est une certitude absolue dans la thèse avancée. C’est un scepticisme dévoyé.

Les complotistes balayeront donc les explications qui permettraient de remettre en question leurs théories.

Une des hypothèses avancées dans nos travaux est que les gens qui adhèrent à des théories du complot partent souvent d’une conviction forte, ancrée dans quelque chose d’émotionnel : un ressentiment, une défiance envers les élites. On pense que l’on trouvera davantage de théories du complot auprès des gens régulièrement stigmatisés, se sentant minorisés. De ce sentiment naîtra un processus de raisonnement purement confirmatoire, c’est-à-dire qu’ils vont essayer de chercher toutes les informations possibles qui confirment leur croyance première, et permettent de donner sens à cette émotion. Ils traiteront donc toutes les informations à l’aune de cette émotion. Là aussi, on en arrive à une forme d’esprit critique dévoyé, alors que cet esprit critique - tout comme le discours scientifique - a pour principale caractéristique d’accepter l’incertitude et de ne pas donner plus de poids à une interprétation qui va dans le sens de nos hypothèses, qu’à une autre.

Le succès des théories du complot témoigne donc d’un problème de fonctionnement de nos démocraties, d’une société de plus en plus clivée et excluante…

Oui, le cœur de l’émergence d’une théorie du complot est la manifestation d’une défiance envers le pouvoir politique qui n’est plus vécu comme nous représentant, mais comme représentant des intérêts extérieurs à nous. Dire que l’on veut lutter contre les théories du complot est un combat perdu d’avance si on ne lutte pas contre cette espèce de défiance envers la démocratie représentative. La popularité des théories du complot est le symptôme de dysfonctionnements de nos démocraties.

Quand le contenu d’un texte ou d’une vidéo nous surprend, nous interpelle, mais que l’on ne parvient pas à savoir s’il s’agit d’une théorie complotiste, comment réagir ? Quelles sont les questions à se poser ?

Plusieurs éléments doivent être évalués. Souvent, de tout petits détails seront présentés comme une preuve démontrant tout. Ils seront montés en épingle, alors que la preuve d’un complot ce sont des aveux, des documents prouvant une coordination secrète entre différents acteurs, par exemple. En général, les théories du complot se construisent à partir d’une série de ces petits détails mis bout à bout. Mon collègue Pascal Wagner qualifie de "données errantes" ces petits éléments sans liens entre eux, mais organisés pour construire un récit. Il faut dès lors toujours se demander s’il n’y a pas d’autres explications, toutes aussi plausibles, à la coïncidence de deux événements concomitants (par exemple, l’arrivée de la 5G et la pandémie) que celle que postule le complot. Dans notre univers saturé d’informations, on peut aisément associer quelques événements sans lien pour construire un récit élégant.

Il ne faut cependant jamais se croire immunisé contre les théories du complot, soulignez-vous souvent.

On est souvent très dénigrant envers les complotistes, mais on ne doit jamais sous-estimer notre propre crédulité. Beaucoup de recherches à l’ULB montrent que quand on nous présente une information, quelle qu’elle soit, on a d’abord tendance à y croire. Pour douter, pour critiquer, il faut donc toujours aller à l’encontre de soi.

Voir aussi le blog d’Olivier Klein et ses billets consacrés à la "psychologie sociale du coronavirus" : http://nous-et-les-autres.blogspot.com