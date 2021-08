Les meurtres de Nathalie Maillet et de Ann Lawrence Durviaux à Gouvy ont relancé dans la presse le débat sur l'introduction, ou pas, du terme féminicide dans le code pénal belge. Inutile pour nombre de juristes et de magistrats parce que ce type de crime serait difficile à caractériser et parce qu’il risquerait de rompre l'égalité devant la loi. C'est la position défendue aujourd'hui par l'éditorialiste Nawal Benalem dans la DH : "c’est ouvrir la porte aux discriminations entre les drames". Elle reprend une phrase répétée par la juge d’instruction Anne Gruwez, opposée aussi au terme féminicide : "Introduire le féminicide dans le code pénal, c’est admettre que la femme est le sexe faible et qu’elle a été tuée parce que c’est une femme. Tout homme qui tue une femme ne le fait pas nécessairement parce qu’elle est une femme. Tuer un être humain, c’est tuer un être humain”. Dans la même ligne mais dans une opinion parue dans La Libre du 4/11/2020, le magistrat Patrick de la Court propose que "plutôt que le féminicide ou l’amanticide, le législateur pourrait instaurer le meurtre intrafamilial qui couvrirait autant les faits commis sur un (ex-)partenaire que sur un parent en ligne directe ascendante ou descendante." Al'opposé, dans le quotidien L'avenir qui titre son édito "Reconnaître le féminicide", la constitutionnalise Stéphanie Wattier défend la présence du féminicide dans le code pénal. Elle y voit une mesure juridique et symbolique d'importance, la volonté étant aussi de nommer ce problème pour le faire exister. En octobre 2019, suite au meurtre d'une femme, La Libre Débats proposait un face-à-face sur la question entre la même Stéphanie Wattier et Charlotte Vanneste, criminologue. Si malheureusement les drames se succèdent, les arguments des défenseurs et des détracteurs de l'inscription du terme de féminicide dans le code pénal, restent les mêmes.