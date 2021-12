Appel à témoignages : Votre famille est-elle déchirée à cause du Covid, du vaccin ou du pass ?

Au sein de votre famille, les avis divergent-ils au sujet de la gestion de la crise sanitaire, de la nécessité du vaccin ou de la mise an place du Covid Safe Ticket ? Au point de créer de vives tensions ? Si oui, comment envisagez-vous les fêtes et les retrouvailles de fin d’année ? Les redoutez-vous ? Éviterez-vous ce sujet à la table du réveillon ? En vue d’un article à paraître sur ce sujet, votre avis (anonyme ou non) nous intéresse.