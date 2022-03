Interdire Russia Today et Sputnik, est-ce de la censure?

Et si Poutine avait déjà gagné…

Depuis de nombreuses années, l’Occident commet une erreur récurrente : celle de définir et aborder la politique internationale selon des valeurs, critères, prismes occidentaux, comme si le monde entier pensait comme nous (...). Croire que Poutine n’attaquerait pas l’Ukraine a mis en exergue de façon éclatante ce travers de naïveté et d’aveuglement, ainsi que notre méconnaissance de et incapacité à comprendre la vision que le leader du Kremlin a du monde.