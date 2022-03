Faut-il obliger les présidents de parti à siéger à la Chambre?

Une interview dans les journaux, un tweet, une déclaration sur un plateau télévisé... les présidents de parti belges - qui siègent parfois dans les parlements mais qui ne sont pas nécessairement tous élus - opèrent principalement dans les studios de télévision et sur les réseaux sociaux tout en influençant constamment les actions des membres du gouvernement. La qualité des débats s'en retrouve régulièrement impactée. Doit-on revoir nos pratiques en Belgique et s'inspirer de la coutume parlementaire néerlandaise? Tentative de réponse.

Chez nos voisins néerlandais

Kristof Calvo (Groen), député fédéral et membre du Bureau scientifique de GroenLinks, le groupe de réflexion des Verts néerlandais : "Oui, cela responsabiliserait les présidents de parti"

Faut-il s’inspirer de la coutume politique néerlandaise et obliger les présidents de parti à siéger à la Chambre ?

Oui, il le faut. Aux Pays-Bas, le débat politique autour de l’accord de gouvernement se déroule entre les leaders de parti au sein de l’hémicycle. C’est là, en tout premier lieu, que le Premier ministre Mark Rutte doit s’expliquer. Chez nous, le débat politique a lieu dans les studios télévisés, et puis on assiste à une sorte de debriefing à la Chambre. C’est l’avènement de la média (parti) cratie. Ce n’est pas ma vision de la démocratie. Le débat doit d’abord s’organiser au sein du parlement. Imaginez-vous un instant le président du PS Paul Magnette et le président du MR Georges-Louis Bouchez en train de débattre au Parlement ? Cela, ce serait de la démocratie !

Concrètement, en quoi le modèle politique néerlandais vous semble-t-il plus sain que le nôtre ?

J’y vois deux avantages principaux. D’une part, du point de vue de la démocratie au sens large : le pouvoir et le débat s’organisent au sein du gouvernement et au sein du parlement, là où en Belgique, le pouvoir et le débat sont à côté du gouvernement et à côté du parlement.

D’autre part, du point de vue de l’organisation interne des partis politiques. Le "président de parti" néerlandais a un rôle organisationnel et interne clair. Il peut focaliser toute son énergie au fonctionnement du parti, au développement d’idées sur le long terme et au recrutement du personnel politique. Ce sont des tâches cruciales au sein d’un parti. En Belgique, ces tâches sont souvent négligées par un président de parti qui assure à la fois le rôle de leader de parti et celui de "secrétaire politique" du parti. Cela engendre un certain court-termisme dans les actions. On ne peut pas être à la fois Roberto Martinez et Eden Hazard. On ne peut pas être à la fois celui qui coache et celui qui marque les buts.

Dans un État fédéral tel que le nôtre, ne risque-t-on pas d’ajouter des "couches" supplémentaires aux niveaux de pouvoir déjà existants ?

Non, au contraire, je pense que cela aurait le mérite de simplifier le modèle puisqu’en l’état actuel des choses, on ajoute encore une personne qui fait le "supervisor" et qui s’exprime sur tous les dossiers au-dessus de toutes les autres : le vice-Premier au gouvernement fédéral, le vice-Premier de chaque gouvernement régional, le chef de groupe au Parlement fédéral, le chef de groupe au Parlement régional… et ainsi de suite. Dans ma vision de la démocratie, il faut impérativement passer par l’électeur pour avoir du pouvoir.

Je prends un exemple : je respecte le talent et l’énergie d’une personnalité comme Georges-Louis Bouchez mais il n’a pas été élu à la Chambre des représentants lors des élections de mai 2019 et a été désigné sénateur coopté par son parti (le Montois s’était présenté à la 4e place de la liste du Hainaut à la Chambre et avait obtenu le second meilleur score en nombre de voix de préférence mais n’avait pas été élu en raison de l’effet dévolutif de la case de tête qui a joué en sa défaveur, NdlR). Aujourd’hui, il a pourtant plus de pouvoir que les 150 élus de la Chambre des représentants. Ce n’est pas ma vision de la démocratie. Pour moi, le pouvoir doit se situer au niveau du gouvernement et du parlement, pas au niveau des présidences de parti.

La faute à qui, à quoi ? À la particratie ? Mais les Néerlandais, aussi, connaissent ce phénomène…

Oui, vous avez raison. Il y a également une concentration du pouvoir au sein du monde politique néerlandais. Ce ne sont pas des organisations horizontales non plus. Toutefois, force est d’observer que l’institution parlementaire est plus puissante aux Pays-Bas qu’en Belgique, que les débats politiques y sont moins "préjugés" que chez nous.

Un tel modèle contribuerait à "responsabiliser" davantage les présidents de parti dans leurs déclarations et dans leurs actes, soutenez-vous. De quelle manière ?

Si tous les présidents de parti siégeaient à la Chambre des représentants, ils seraient là aussi pour défendre les décisions qu’ils prennent. Aujourd’hui, les parlementaires interrogent les ministres sur les déclarations d’un président de parti qui n’est pas présent au sein de l’hémicycle. C’est un peu étrange. Dans notre système politique, les uns commentent volontiers les actes des autres mais il n’y a pas un seul endroit où tout le monde se rencontre et peut s’exprimer.

Dave Sinardet, Professeur de sciences politiques à la VUB et à l'Université Saint-Louis Bruxelles : "Ce ne serait qu’une partie de la solution"

Faut-il s’inspirer de la coutume politique néerlandaise et obliger les présidents de parti à siéger à la Chambre ?

Les y faire tous siéger ne changera pas grand-chose. Plusieurs le font déjà aujourd’hui, mais souvent de manière très passive. Il faudrait plutôt arriver à ce que la fonction de chef de groupe à la Chambre et de leader politique coïncident. Cela replacerait le cœur du débat politique au sein du parlement et pourrait ainsi contribuer à renforcer le rôle de l’institution comme lieu fondamental où s’expriment les opinions des vrais leaders des partis politiques. Toutefois, ce n’est qu’un élément dans une culture parlementaire plus vaste qu’il faudrait faire évoluer en Belgique.

En plus, dans un État fédéral tel que le nôtre, se poserait rapidement la question de savoir si c’est au chef de groupe fédéral ou à celui d’un des parlements régionaux de devenir le leader du parti. Jusqu’ici, le fait qu’un président de parti soit élu à la Chambre des représentants ou dans un des parlements régionaux est le plus souvent lié à des considérations électorales stratégiques. Même chez les partis nationalistes, tandis qu’ils pourraient estimer, pour des raisons symboliques, que le niveau le plus important n’est pas le niveau fédéral mais bien le niveau flamand. C’est la limite de ce modèle : à la différence des Belges, les Néerlandais ont un seul niveau de pouvoir, un seul leader par parti et ne doivent pas répartir leurs forces sur différents niveaux de pouvoir. Même si en pratique c’est quand même le niveau fédéral qui donne clairement le ton du débat dans notre pays.

Dans ce cas, que faudrait-il faire pour adapter le modèle néerlandais à la sauce belge ?

On pourrait développer une version fédérale du système néerlandais qui consacrerait encore davantage les différents niveaux de pouvoir en Belgique. Selon cette configuration, on envisagerait plusieurs leaders (un issu du fédéral, un issu du niveau régional….) par parti politique. Cela, ce serait une vraie logique fédérale qui ferait déjà un peu plus ressembler notre système de partis à celui du Canada.

Aujourd’hui, qui sait dire dans quel parlement siège le président de Vooruit Conner Rousseau, ou le président de la N-VA Bart De Wever ? On doit réfléchir avant de trouver la réponse. C’est dire à quel point ils ne jouent pas leur rôle de parlementaire. En plus, même s’ils sont tous les deux au parlement flamand, ils ont joué un rôle clef dans la formation du gouvernement fédéral.

Comment ce désintérêt pour l’institution parlementaire se manifeste-t-il ?

Généralement, les présidents de parti belges qui ont été élus - ce qui n’est pas nécessairement le cas en Belgique - dans un parlement ne viennent pas aux séances ou s’ils viennent, c’est uniquement au moment du vote ou pour intervenir sur un point spécifique. Ce n’est donc pas au parlement que les présidents de parti mènent le débat. C’est au travers des médias et sur les réseaux sociaux.

En Belgique, un tweet d'un président de parti a beaucoup plus d'impact sur le débat politique que ce que peuvent dire les personnalités qui ont été élues au parlement. Pour savoir ce que pensent les présidents de parti, il faut d'abord les suivre sur la twittosphère ou lire leurs interviews dans La Libre ou dans Humo. Et puis seulement, s'il reste du temps aux observateurs, on peut les écouter prendre la parole à la tribune du parlement, s'ils la prennent.

Comment expliquer que l’institution parlementaire ne joue pas son rôle en Belgique ?

C’est le grand problème de la particratie en Belgique. Le Parlement ne joue pas le rôle qu’il devrait jouer, selon les théories de la démocratie parlementaire. Formellement, tout est en ordre car tout passe par le parlement. Mais en pratique, on sait très bien que ce sont les présidents de parti d’une part et le gouvernement d’autre part qui constituent ensemble le "kern" du processus décisionnel belge. Même le gouvernement fédéral lui-même est un peu soumis aux partis politiques puisque ce sont les présidents des formations politiques qui forment ce gouvernement, qui désignent les ministres qui le composent et qui rédigent l’accord de gouvernement qui devra être exécuté par les ministres.

Le rôle du parlement est plus important aux Pays-Bas mais ce n’est pas seulement lié au fait que leurs chefs de groupe sont des leaders de parti. Cela tient aussi à la pertinence des débats qui sont menés au sein de leur hémicycle. Cela dépasse régulièrement la logique de majorité contre opposition que l’on retrouve pratiquement toujours en Belgique. La culture parlementaire est donc plus forte aux Pays-Bas qu’en Belgique, mais elle n’y est pas non plus parfaite.