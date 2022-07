Faut-il bannir l’alcool des camps scouts ?

Les bourgmestres de quatre communes wallonnes (Florenville, Chiny, Bouillon et Andenne) ont décidé d’interdire sur leur territoire l’alcool dans les camps de jeunesse. Cette annonce est jugée disproportionnée ou inefficace par certains. Entre tolérance zéro et "consommation raisonnable", le débat fait rage.

Les bourgmestres de quatre communes wallonnes (Florenville, Chiny, Bouillon et Andenne) ont décidé d’interdire sur leur territoire l’alcool dans les camps de jeunesse. Cette annonce, jugée disproportionnée ou inefficace par certains, a fait beaucoup réagir ces dernières semaines.

“En cas de débordement, il n’y aura plus de tolérance”

Avec les bourgmestres des communes de Chiny, Bouillon et Andenne, la bourgmestre de Florenville Caroline Godfrin a souhaité interdire la consommation d’alcool sur les camps situés dans sa commune. Elle s’en explique.

"Il y a une cinquantaine de camps durant l'été dans notre commune. Le seul village de Chassepierre compte en permanence 15 camps dans son environnement. Cela ne nous dérange évidemment pas, mais il faut être conscient que cela peut engendrer des nuisances. Avec la police, nous avons également constaté que l'alcool pouvait être très présent au sein de certains camps. Des staffs arrivent avec une quantité impressionnante de bières. Ces dernières années, des descentes de police en milieu de matinée, là où il y avait eu des nuisances au cours de la nuit précédente, ont permis aussi de constater que des jeunes étaient laissés sans surveillance, en pyjama, en n'ayant pas déjeuné, alors que les chefs étaient toujours dans leur lit. Si les parents étaient au courant de telles situations, je ne suis pas certaine qu'ils seraient heureux. Notons aussi que de nombreux camps dans notre commune se déroulent à proximité de cours d'eau. Il y a donc des risques d'accidents. Dès lors, on ne veut pas interdire les camps, car la plupart se passent bien, mais on constate que la sensibilisation à la nécessité d'une consommation pondérée ne suffit pas. La police n'organisera donc pas de descentes systématiques dans chaque camp, les chefs ne seront pas ennuyés s'il n'y a pas d'abus, mais si des plaintes sont déposées ou si des débordements sont constatés, alors la police pourra saisir l'alcool et il n'y aura plus de tolérance."

Cette décision des quatre bourgmestres a fait l'objet d'une réunion de concertation vendredi entre ministres, gouverneurs et fédérations de mouvements de jeunesse. Un état des lieux de la situation en province de Luxembourg en période estivale a été dressé : en 2021, les services de police ont recensé 14 incidents pour 1 084 camps. Les acteurs présents ont fait le point sur les initiatives prises pour appréhender la consommation d'alcool. Un groupe de travail a été mis sur pied et travaillera en collaboration avec les fédérations des mouvements de jeunesse afin de mettre sur pied des mesures complémentaires aux outils existants là où cela s'avère nécessaire. BdO

“La limite légale de 0,5 gramme est notre point de repère”

La réplique de la Fédération des scouts de Belgique à la décision des quatre bourgmestres wallons d’interdire l’alcool dans les camps qui ont lieu cet été et les suivants sur leur territoire ne s’est pas fait attendre : elle la condamne fermement et privilégie pour sa part la sensibilisation aux dangers de l’alcool. La présidente des Scouts de Belgique, Christelle Alexandre, revient sur la réflexion qui motive la position de son organisme :

“Il y a une dizaine d’années, notre fédération avait décidé de revoir sa position quant à la consommation d’alcool dans les camps. Jusque là, le mot d’ordre était la tolérance zéro, pas d’alcool, point. Mais voilà, nous nous sommes rendus compte que cette position n’était pas en adéquation avec la société. C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec une série d’acteurs issus du secteur de la Santé publique qui nous ont recommandé ne pas interdire purement et simplement la consommation d’alcool dans le cadre de nos activités. L’argument est de dire qu’il vaut mieux responsabiliser nos jeunes à une consommation raisonnable plutôt que de leur interdire toute consommation d’alcool”.

Ceci étant, encore faut-il savoir ce que la fédération scoute entend précisément par consommation raisonnable. "La limite légale de 0,5 gramme par litre de sang est notre point de repère, explique Christelle Alexandre. Cela correspond à environ deux verres au maximum. Selon cette logique, cela signifie que la personne reste en totale possession de ses moyens, elle peut conduire, elle peut donc aussi animer. Je constate que cette règle fonctionne assez bien au sein de nos sections. Mais comme toujours, au nom de quelques uns qui continuent de déconner plein pot - auxquels cas, nous démontons les camps et nous faisons rentrer les chefs chez eux - on se retrouve avec une mesure drastique et stigmatisante".

Et la même d'épingler l'étendue, plus vaste, du problème : "L'alcool en présence d'enfants est aussi observable dans les mariages, dans les clubs de sport, dans les écoles. Voyez une fête de parents dans une école. Je n'ai jamais vu un parent se rouler par terre mais il peut boire une bière en présence d'enfants sans que cela ne pose de souci à personne. Le problème est sociétal". Al. D.

“Il faut aussi mieux sensibiliser les intendants de passage”

Martin de Duve, alcoologue, spécialiste des assuétudes et à l’initiative du réseau “Jeunes, alcool & société” en Belgique francophone

Entretien : Alice Dive

Une interdiction pure et simple de l’alcool dans les camps scouts est-elle une bonne solution?

Non, elle n’est pas une bonne solution. Cette interdiction est complètement illusoire dans la mesure où l’alcool est omniprésent dans notre société. En tant que spécialiste des assuétudes, je fais régulièrement des interventions en mouvements de jeunesse et je suis confronté à des jeunes qui réfléchissent. Bien sûr cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de temps en temps des dérapages, lorsque des leaders emmènent le groupe vers des consommations plus importantes, mais il faut d’abord faire confiance, donner confiance et apprendre aux jeunes à redonner une juste place à l’alcool.

Où se situe précisément cette juste place de l’alcool?

La juste place de l’alcool dans les mouvements de jeunesse, c’est tout d’abord et bien évidemmment pas d’alcool pour les animés. Pour les animateurs, on peut comprendre qu’ils puissent avoir envie de débriefier la journée autour d’une bière, lors d’un moment de convivialité. Si l’alcool vient s’inscrire dans ce camp uniquement de manière légère, ce n’est pas un problème. En revanche, dès l’instant où l’alcool prend une place centrale, où il fait l’objet de jeux à boire tous les soirs, on tombe alors dans un rapport problématique à l’alcool. C’est pour cette raison qu’il faut pouvoir ouvrir régulièrement des espaces de dialogue au sein des mouvements de jeunesse, où les staffs peuvent discuter entre eux de cette juste place de l’alcool dans le cadre de leurs activités.

Des éléments extérieurs à la vie du camp scout peuvent-ils parfois venir perturber ce subtil équilibre à trouver?

Oui, cela peut se produire. Je songe en tout particulier aux intendants et intendantes qui ne font que passer durant un camp scout. C’est un phénomène qui rend les choses compliquées : lorsque l’on a vingt ans, que l’on retrouve ses amis pour deux ou trois jours pour faire la cuisine dans un camp, on n’a pas la même implication que les animateurs qui s’investissent sur le long court. Il peut donc arriver que des intendants débarquent avec un coffre rempli d’alcool et qu’ils poussent socialement les autres à surconsommer. C’est un phénomène que les staffs mentionnent régulièrement. D’où l’importance, j’en suis convaincu, de mieux sensibiliser aussi aux risques de l’alcool les intendants de passage. Avant le début du camp, il faut que le contrat soit clair sur ce point entre les animateurs et les intendants.

Cette décision prise par quatre bourgmestres wallons, que dit-elle de notre société, de nos jeunes et de notre rapport à l’alcool?

Cette décision me semble contre-productive. Je la regrette. C’est un peu court de penser que l’on va solutionner un problème de fond en deux coups de cuillère à pot. Une fois de plus, cela augmente le hiatus entre les jeunes et les adultes, comme si les jeunes étaient responsables de tous nos maux. Cela brise notre capacité à entrer en dialogue et en prévention sur cette question.

Il n’y a pas si longtemps encore, un grand groupe de bières bien connu faisait la promotion de “trois bacs + un gratuit pour les scouts”. Ce sont des pratiques de marketing ignobles et irresponsables qui sont le fait d’adultes et non de jeunes. Bien sûr qu’il y a des responsabilités individuelles, je ne le nie pas, mais je pense que le curseur de la responsabilité doit être remis sur la société.

C’est une question de responsabilité collective, celle de l’État donc, de la publicité mais aussi celles des médias. Ces derniers peuvent parfois présenter l’alcool tantôt de manière caricaturale lorsque l’on parle des jeunes, tantôt de manière excessivement positive lorsqu’il s’agit de “notre produit”, de “notre savoir-faire qui se dégusterait avec sagesse”. La société ne prend pas suffisamment en considération tous ces aspects-là.