Daniel Cohen : "On ne construit pas une société en agrégeant des individus sur le net"

Dans son nouveau livre "Homo numericus, la "civilisation" qui vient", l'économiste Daniel Cohen établit un diagnostic alarmant du monde dans lequel nous vivons et vers lequel nous allons. Pourquoi le numérique et les réseaux sociaux constituent-ils un danger pour la cohésion sociale et les institutions ? Existe-t-il un bon usage des réseaux sociaux ? Qu'est-ce l'individualisme collectif? Rencontre avec l'intéressé.