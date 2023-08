Qui sont les personnalités Belges qui ont le plus marqué notre histoire? Voici votre top 4

C’est l’avis de quelque mille lecteurs et internautes qui se sont exprimés depuis le lancement en juillet de notre série estivale "Faut-il un canon pour la Belgique ?". Sur la liste des vingt noms proposés par la rédaction, Sœur Emmanuelle et Edith Cavell chez les femmes, Jacques Brel et Hergé chez les hommes caractériseraient le plus l’esprit de notre pays.

Cette liste était - on en est conscient - subjective et limitée. Certains contributeurs regrettaient, à juste titre, qu’elle ne contenait pas d’industriels ou de scientifiques. La série a toutefois mis en avant ensuite Georges Lemaître, père de la théorie du Big Bang, ou Adolphe Quetelet, créateur de la statistique moderne.

Ces personnalités ont donc marqué significativement l’histoire de la Belgique. Elles contribuent à sa mémoire collective. Elles servent d’ambassadrices à l’international et de vitrine pour présenter au mieux nos traits et valeurs marquants. Elles pourraient ainsi faire partie d’un Canon pour la Belgique si les pouvoirs publics décidaient un jour de l’utilité d’en réaliser un.

Edith Cavell, dévouement aux autres et résistante à l’oppression

Née en Grande-Bretagne, cette directrice d'une école d'infirmière innovante à Ixelles est morte le 12 octobre 1915 à Bruxelles, alors sous occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale. Elle qui soigna des soldats allemands et alliés fut fusillée par les Allemands pour avoir organisé le passage de centaines de soldats alliés de la Belgique vers les Pays-Bas neutres grâce à un réseau d'évasion. La nuit précédant son exécution, elle déclara ses mots célèbres : "Le patriotisme n'est pas assez, je ne dois avoir ni haine ni amertume envers quiconque".

Malgré les pressions et la presse internationales, elle fut exécutée. Cette martyre populaire symbolise le dévouement d’une femme en temps de guerre.

"Elle incarne des valeurs humanistes et leur donne une dimension universelle." (Michel)

"Image et référence de la résistance." (Pol)

"Pour son aura internationale suite à son dévouement pour une cause humanitaire." (Vincent)

"Son métier, son implication et son courage en font un exemple pour chacun !" (Emmanuel)

"Elle a changé la vision du présent et donc de l’avenir, pour essayer de rendre un monde meilleur." (Fox)

"Elle a marqué le pays par son courage. Chaque citoyen belge doit en être fier et reconnaissant." (Bernard)

"Exemplaire. Dans l’Histoire avec un grand H." (Thierry)

"Résistance à l’oppression, sacrifice de soi, souci des autres." (Charles)

"Pour ses valeurs morales et sa force de caractère." (Françoise)

"Elle a risqué sa vie et a lutté pour faire valoir le droit des autres. Pas une personne qui a cherché la gloire." (Willame)

"Porteuse de valeurs morales." (Pierre)

"Son action a servi l’humanité." (Lucie)

"Le sacrifice pour une grande cause." (Christiane)

"Elle a amélioré les conditions de vie de ses contemporains, a vu au-delà de ses intérêts personnels et reste source d’inspiration." (Sylvie)

Sœur Emmanuelle pour son altruisme au service des déshérités

Née Madeleine Cinquin le 16 novembre 1908 à Bruxelles, elle fut surnommée la "petite sœur des chiffonniers" ou "petite sœur des pauvres". Cette religieuse connue dans le monde pour ses œuvres caritatives en Égypte auprès des enfants et des plus démunis est un symbole de la cause des déshérités. Elle est mise en avant parce que :

"Elle a fait rayonner dans le monde entier les valeurs du peuple belge : la bienveillance, l’altruisme et le courage." (Frédéric)

"Une personne qui nous élève" ; (Elisabeth)

Sa personnalité, ses engagements, ses réalisations : l’Histoire parle pour elle." (Laurent)

"Dévouement et amour du prochain." (Christiane)

"Elle a fait le don d’elle-même pour accueillir et secourir les plus déshérités. À ce double titre, pour une Belgique qui est une terre d’accueil, elle mérite la palme de votre sondage,… qu’elle aurait certainement refusé d’ailleurs." (Jacques)

"Humanitaire et charismatique qui a fait beaucoup de bien dans la joie." (Marie-Françoise)

"Pour son action en faveur des plus misérables." (Anne)

"Du cœur et de la générosité." (Nelly)

"Sœur Emmanuelle parce que la grandeur d’un pays réside aussi dans son ouverture aux autres peuples. Elle le fit avec générosité, simplicité et humour." (Anne)

"Elle a pratiqué la charité, dans le sens plein et entier du terme, la plus haute des vertus." (Jean)

"Pour son choix déterminé, actif et fraternel de veiller sur les plus précaires, dans le respect absolu de leur dignité humaine." (Georges)

"Elle a apporté un plus à l’humanité." (Evelyne)

"Son dévouement et son abnégation sont des qualités de cœur exemplaires et inspirantes." (Roselyne)

"Le don de soi, le courage, l’être." (Pierre Paul)

La grandeur d’âme, d’abord !" (Frédéric)

Oubli de soi et don total aux autres." (Michel)

Hergé qui a fait connaître un petit Belge dans le monde entier

Georges Remi, dit Hergé, est né le 22 mai 1907 à Etterbeek. Il est l’auteur des aventures de Tintin, l’une des bandes dessinées les plus populaires du XXe siècle.

Dans le choix des lecteurs et internautes, cet auteur de BD talonne Brel "pour leur rayonnement international", "des sommets dans leur domaine", "des personnalités qui ont osé", "des talents et une renommée mondiale". "qui incarnent le nectar belge" (Mélanie), "culture et cœur, ce qui enrichit notre communauté" (Krystyna), "le succès ne leur est pas monté à la tête ; ils ont apporté bien du bonheur et des sourires à M. et Mme Tout-le-monde" (Françoise), "de vrais Belges qui font aimer notre pays" (Danielle), bref à eux deux, "ils sont de merveilleux ambassadeurs pour notre pays, terre de culture et de différences" (Ingrid).

Mais Hergé se singularise "parce que son génie créatif a fait connaître un petit Belge dans le monde entier." (Jacques)

"Son œuvre parle à un très grand nombre de personnes, au-delà des frontières, des barrières de langue ou des différences de culture."

(Elisabeth)

"Il a fait de la BD un art à part entière et produit des œuvres intemporelles." (Harold)

"Grâce à ce créateur de génie et visionnaire, ce sont des Belges qui ont marché les premiers sur la lune."

(Bernard)

"Pour le rayonnement de l’art de la BD belge et cet esprit "bon enfant" si belge, traduit dans toutes les langues." (Alain)

"Fondateur d’un type littéraire, pour tous les âges, universel, résiste au temps ! Grand et modeste."

(Bruno)

"Il a fait rayonner la culture belge de manière universelle, en exprimant des valeurs d’humour, de dévouement et de service. Traduit en 120 langues à 250 millions d’exemplaires, il a placé notre pays sur la carte du monde." (Matthieu)

"Son excellence et sa belgitude ont rayonné dans le monde" (Robert). À tel point que "le général De Gaulle a même déclaré que Tintin était son seul concurrent". (Jean-Marie)

Jacques Brel, qui a fait de la belgitude un art

Né le 8 avril 1929 à Schaerbeek, cet auteur interprète de “Ne me quitte pas”, “Le plat pays”, “Quand on n’a que l’amour”, “Marieke”, “Ces gens-là”, “Madeleine”, “Les Flamandes” ou encore “Mathilde” fut aussi une source d’inspiration pour bon nombre d’auteurs-interprètes anglophones comme David Bowie, Alex Harvey ou Leonard Cohen. On devine pourquoi nos lecteurs et internautes l’ont placé sur le haut du podium.

“Pour ses textes immortels, son énergie sur scène qui ont inspiré tant d’autres artistes.” (Didier)

“Sa personnalité traversera le temps et sa dimension dépasse largement nos frontières.” (Yves)

“La belgitude à fleur de peau et de lèvres.” (Apolline)

“La chanson avec Brel n’est pas un art mineur.” (Marie-H)

“Le chantre de la Belgique et un merveilleux conteur d’histoires de la condition humaine.” (Jean)

“Un génie rebelle.” (Yves)

“Des textes flamboyants.” (Bernard)

“Précurseur et humaniste : une personnalité entière et dérangeante.” (Christian)

“Il avait tout compris à notre pays.” (Bastien)

“Brel pour son répertoire poétique sur l’amour, les travers d’une certaine bourgeoisie, les beautés du pays. Ses réponses lors d’interviews étaient aussi tellement empreintes de bon sens et d’humanisme.” (Janine)

“Il a fait de la belgitude un art.” (Tanguy)

“Il fait rêver.” (Jean)

“Son Plat pays m’a élevé.” (Ron)

“Il a montré son attachement à une Belgique bilingue et joyeuse.” (Marie)

“De la culture de haut vol.” (Martine)

“Une œuvre pérenne et intemporelle.” (Kate)

“La belgitude dans toute sa splendeur. Un Flamand ? Un francophone ? D’abord un véritable artiste et un poète exceptionnel.” (Jean-Claude)

“Ces créateurs sont les chefs de cordée de l’humanité.” (Jean-Louis)

“Il nous prend aux tripes.” (Jean-Pierre)

