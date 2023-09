L'agriculture wallonne est-elle vertueuse?

À lire aussi

Un certain nombre de contre-vérités ou d’appréciations erronées ont été développées dans la chronique "L’illusion d’une agriculture wallonne vertueuse". En tant qu’agriculteur wallon, ingénieur agronome de formation, exerçant le métier depuis près de quarante ans, j’ai la faiblesse de croire que je connais bien notre secteur. Permettez-moi de rectifier certains propos parus.

Parler de modèle agricole ne nie en rien la diversité : le modèle familial wallon signifie que dans la majorité des fermes, le capital d’exploitation est détenu par la famille et que le travail est assuré par la cellule familiale. On peut affirmer qu’il n’y a pas deux fermes qui sont identiques (nombre d’hectares, de bêtes, spéculations différentes, etc.). L’auteur stigmatise l’élevage wallon. Il devrait savoir que nos élevages sont strictement liés au sol, cela veut dire que nous ne pouvons pas détenir des animaux si nous ne possédons pas des superficies de terre proportionnelles au nombre de ces animaux (chiffres établis par la Région wallonne !). Chaque agriculteur doit détenir un carnet de champ dans lequel il consigne toutes ses interventions. Cela signifie qu’il doit être à tout moment en mesure de justifier ses épandages ou ses stockages aux champs. En plus, 3 % des agriculteurs sont sélectionnés de façon aléatoire chaque année pour analyse de reliquats d’engrais post-récolte. Si ces résultats sont supérieurs aux normes de la région, les sanctions sont prises. L’auteur oublie que les centaines de milliers d’hectares de prairies en Wallonie sont autant de puits de carbone et de zones de biodiversité. Je réaffirme donc que l’empreinte carbone des produits alimentaires importés est de loin supérieure à ceux produits chez nous. D’autant que les "clauses miroir" (conditions de production les mêmes ici et là-bas) ne sont que très (trop) rarement respectées. La tomate et la rose, citées par l’économiste, sont des exemples marginaux, il devrait plutôt parler de la viande, des produits laitiers, du sucre, des céréales, des protéines végétales, etc. On entend malheureusement trop peu les intellectuels et les politiques défendre les productions belges et européennes. Préfèrent-ils, peut-être défendre les accords bilatéraux assassins pour notre agriculture (Ceta, Mercosur…) ? Oui, l’agriculture wallonne est plus intensive que la moyenne européenne, mais elle est pilotée par des professionnels conscients de tous les enjeux de notre société et responsables devant nos concitoyens. L’agressivité des propos de la chronique est incompréhensible et sans doute le fruit d’une méconnaissance de notre secteur. L’auteur se grandirait en faisant preuve d’intérêt pour ceux qui nourrissent l’humanité, et de bonne foi quand il parle agriculture.

Henri Lhoest, agriculteur, ancien candidat à la présidence de la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA)

Humiliant pour les agriculteurs wallons

La chronique "L’illusion d’une agriculture wallonne vertueuse" nous a profondément attristés. Comme la plupart des agriculteurs wallons, notre ferme est composée de terres cultivées depuis une quinzaine d’années, en partie en suivant les méthodes d’agriculture de conservation des sols. Le reste de la superficie est couvert par des prairies obligées, les terrains étant trop pauvres, trop pentus ou mal adaptés pour les grandes cultures. Dans ces prairies paissaient des vaches laitières ou viandeuses dotées d’un prodigieux organisme qui leur permettent de transformer des aliments grossiers - l’herbe - en protéines nobles - le lait, la viande. Les prairies captent le méthane émis par les bovins, elles maintiennent la biodiversité, contribuent à la beauté des paysages. Que serait la Wallonie sans ses prairies et les animaux qui les broutent ? En Wallonie, les normes de bien-être animal et charge de bétail à l’hectare sont définies et strictement contrôlées comme dans le reste de l’UE. Affirmer que l’agriculture wallonne n’est ni vertueuse ni un modèle, et qu’elle est un des pires élèves en Europe est profondément humiliant pour les agriculteurs wallons qui assurent la souveraineté alimentaire de notre région. Pourquoi tant de mépris pour le monde agricole ? Pour l’écologie ? Bruno Latour, un des penseurs de l’écologie, disait : "L’écologie qui ne prend pas en compte le respect de la dignité humaine n’est plus de l’écologie, elle devient de l’écologisme."

Jacques et Irène Monjoie, Agriculteurs conventionnels à Porcheresse-en-Condroz

Vous avez mis le doigt sur un grand frein au changement

Monsieur de Callataÿ, je tiens à vous remercier vivement pour votre chronique dans La Libre Belgique. Vous avez mis le doigt sur ce qui est le plus grand frein au changement dans le secteur agricole et ce n'est pas qu'en Wallonie. J'ai vu ces 15 dernières années [des lobbyistes] s'opposer à tout changement, juste pour pouvoir préserver les acquis d'une minorité. Car on l'oublie souvent : malgré l'image extérieure que véhicule le secteur agricole, il permet à certains de très bien gagner leur vie et pas toujours en travaillant beaucoup. Ce qui est le plus rageant, c'est que les techniques existent depuis longtemps pour produire dans le respect de l'humain, de l'environnement (climat, eau, biodiversité…), du bien-être animal et de surcroît à un prix plus que décent pour les consommateurs. Encore mille mercis.

Marc-André Henin, Agriculteur

"Pas un manque de respect. Juste une vérité qui doit être dite"

Mise au point d'Étienne de Callataÿ, chroniqueur (1)

La chronique publiée dans La Libre le 16 septembre dernier semble avoir heurté certains lecteurs directement actifs dans le monde agricole, parlant de méconnaissance, d'agressivité et de manque de respect. J'en suis désolé, mais en même temps dois reconnaître ne pas réellement les comprendre.

Dans un autre domaine, celui de l'enseignement, j'ai eu l'occasion de mettre en avant qu'une note élaborée par l'Université de Liège portant sur l'enquête dite PIRLS qui indiquait que la Fédération Wallonie-Bruxelles occupait la toute dernière place de ce classement international en matière de maîtrise de la langue maternelle par les enfants de 10 ans.

Répercuter cette information, est-ce manquer de respect aux enseignants, aux éducateurs et aux directions d’école ? Je ne le pense pas. Est-ce dire que le monde de l’enseignement ne compte que des méchants, des idiots et de méchants idiots ? En aucune manière. L’objectif est de tout autre nature : porter un constat pour pouvoir ensuite progresser, ce que se croire irréprochable ne permet pas.

Il en va de même avec la dimension environnementale de l’agriculture en Wallonie. Ici, à la différence de l’enseignement, la Wallonie fait globalement mieux que la Flandre, mais il est erroné de penser que, dès lors, elle est un bon élève. Non, le "circulez, il n’y a rien à voir" que d’aucuns affectionnent comme narratif à son propos ne peut être d’application pour l’agriculture en Wallonie. Certes, elle est mieux classée que la Flandre, mais il faudrait dire "moins mal classée" que la Flandre.

Il n’y a pas de "modèle wallon"

Et, non, il n’y a pas de "modèle wallon" en matière agricole. D’abord, il n’y a pas une manière spécifique à la Wallonie d’organiser l’activité agricole, une manière largement dominante ici et minoritaire, voire absente ailleurs. Une agriculture composée principalement d’indépendants gérant des exploitations familiales à taille humaine et combinant élevage et culture, qui s’opposerait à une agriculture de grandes entreprises spécialisées employant des ouvriers agricoles, cela n’a rien de propre à la Wallonie. Ensuite, dans le second sens du mot "modèle", et j’ai la faiblesse de penser que l’usage du mot "modèle" est délibérément ambigu, les performances environnementales de la Wallonie, là où elles sont mesurées, sont, comme indiqué, inférieures à la moyenne européenne. Le modèle est ce qu’on souhaite copier et reproduire. Pourvu qu’on ne copie pas à l’étranger les résultats écologiques de l’agriculture wallonne ! Que des normes s’appliquent aux exploitations à travers l’Europe ne garantit pas l’uniformité de l’incidence environnementale et encore moins l’exemplarité de notre agriculture !

Enfin, il faut tordre le cou à cette manipulation qui veut que l'agriculture wallonne, ce soient des prairies qui captent le carbone. C'est doublement faux. D'abord, l'agriculture wallonne n'est pas que prairies. N'oublions pas le poids des cultures, en Hesbaye et ailleurs. Ensuite, la combinaison prairies/vaches ne peut être bonne en termes de CO2 que pendant un certain nombre d'années et à condition expresse d'un faible nombre de bêtes par hectare, un nombre très largement inférieur à la réalité de la majorité des fermes wallonnes.

L’agriculture en Wallonie est hétérogène, je l’ai écrit dans la chronique, mais les bonnes pratiques et les efforts environnementaux de certains, sans parler des grandes compétences et du travail intense de l’immense majorité, ne suffisent pas pour que, en agrégé, chacune de mes assertions en termes de performances relatives de la Wallonie ne soit scientifiquement validée, références à l’appui. D’ailleurs, sauf erreur, aucun contradicteur n’a contesté les chiffres avancés dans la chronique. En quoi les citer serait un manque de respect ? Cela ferait-il partie des vérités qu’on ne peut pas dire ?

(1)