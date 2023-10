Le pape François est-il vraiment révolutionnaire?

"François aime le débat, mais redoute très fortment le schisme"

Journaliste néerlandophone, spécialiste du Vatican, Emmanuel Van Lierde a déjà interrogé deux fois le Pape pour l'hebdomadaire chrétien Tertio. La traduction française de son ouvrage Le pape François. Le révolutionnaire conservateur vient d'être publié.

Le fait que François soit un jésuite, est-ce un point clé pour comprendre son pontificat ?

Oui. Regardez par exemple la façon avec laquelle il prend des décisions. C’est très "jésuite" : il s’informe, demande conseil, fait appel à des contradicteurs, prie, puis décide en fonction de ce qu’il pense, parfois de manière opiniâtre et têtue et sans toujours faire droit aux avis reçus. Cela suscite des mécontentements, mais lui permet d’aller de l’avant. Ce style fait aussi de lui un être imprévisible qui peut susciter de l’insécurité.

Avec le journaliste américain Russell Ronald Reno, vous soulignez que ce côté imprévisible du pape François fait sa force et sa faiblesse. Pourquoi ?

Le Pape déteste le statu quo, le fait de se réfugier dans sa zone de confort, de ne pas en sortir. "Plus est en vous", "allez toujours plus loin" dans la recherche, l'accueil, la réflexion… dit-il aux chrétiens. Il aime être iconoclaste, lutter contre le système, libérer ce qui est bloqué. François est donc un perturbateur, or un Pape est plutôt attendu comme le gardien de la tradition et de l'institution. Chez les fidèles, il suscite autant d'enthousiasme que de l'insécurité, du doute, de la confusion et, parfois, du découragement. Russell Ronald Reno résumait assez bien la chose dans l'hebdomadaire Tertio. "François est un prophète dans un rôle institutionnel alors que, normalement, la papauté n'est pas exercée par un meneur aussi charismatique." J'aimerais aussi ajouter que le Pape suit Thérèse d'Avila qui rappelle que "le combat est la règle de la vie évangélique". Des résistances se manifestent toujours, mais François ne les contourne pas, car il considère que c'est grâce à ces tensions que des nouveautés peuvent advenir. Remettre en cause les évidences culturelles et les trop grandes certitudes est le propre de la foi chrétienne. C'est pour cela que le Pape aime la controverse et qu'il invitait les jeunes, à Rio en 2013, à "mettre de la pagaille dans les diocèses".

Néanmoins, il ne bouleverse pas la doctrine…

Non, le Pape entend rouvrir tous les débats. "Parlez franchement, il n’y a pas de tabou", dit-il régulièrement aux évêques qui viennent le voir. Pour autant, il redoute très fortement le schisme. Sur des questions très sensibles (ordination des hommes mariés, diaconat féminin…), il suscite le débat, mais ne veut pas avancer une décision qui ne serait pas mûre chez chacun.

Que peut-on attendre du synode ?

Si on souhaite qu’il revoie la règle du célibat, qu’il permette aux femmes de devenir diacres… alors nous serons déçus, car il est trop tôt pour avancer sur de tels points. Ce qui est en jeu durant ce synode, c’est le changement de culture au sein de l’Église. D’une Église enseignante et hiérarchique, le Pape veut passer à une Église synodale et à l’écoute des réalités de chacun. Le Pape voit l’Église non comme une structure juridique froide, mais comme le peuple de Dieu qui cherche ensemble le chemin que Dieu veut pour lui. Pour l’Église, c’est aussi un enjeu de crédibilité. Le Pape dit toujours que la synodalité est un antidote contre le cléricalisme et que nous devons combattre cette forme spécifique d’abus du pouvoir. Après le scandale des abus en son sein, l’Église allemande a mis en place un synode pour voir ce qui pouvait être changé. Elle a été très loin dans ses revendications en voulant bouleverser la morale sexuelle, le célibat des prêtres, la place des femmes… Malheureusement, et je le regrette, Rome a freiné ce synode, craignant qu’il menace la doctrine et abîme l’unité de l’Église. J’ajouterais cependant que le synode qui s’ouvre à Rome entend changer le mode de réflexion dans l’Église et qu’il nous prépare à un prochain concile qui pourra aborder des questions doctrinales telles que celles que nous avons évoquées et que l’Église ne peut plus éviter.

François n’est donc pas un révolutionnaire ?

Il serait excessif de le dire. Son but n’est pas de changer le message de l’Église, mais de faire en sorte que chacun se sente accueilli. En ce sens, il considère que culpabiliser ceux qui restent à l’écart ne sert à rien. L’Église doit aller vers les gens, être en sortie, accueillir les personnes telles qu’elles sont pour leur permettre d’avancer ensuite vers Dieu et l’idéal qu’il propose à chaque personne. Faisant cela, l’Église prendra des risques, mais il préfère cette attitude à une Église préoccupée d’elle-même. Comme je l’écris, il donne la préférence à une Église abîmée, blessée et "sale" parce qu’elle parcourt les rues, plutôt qu’à une Église qui se regarde le nombril tandis que, dehors, la foule attend, affamée. Si le Pape est révolutionnaire, c’est parce qu’il est radicalement évangelique, radical dans l’imitation du Christ.

À lire aussi

"Il a mis l’Église en tension. Cela a fait du bien mais ne pourra pas durer"

Rédacteur en chef au Figaro, spécialiste des questions religieuses, Jean-Marie Guénois publie chez Gallimard un ouvrage très informé sous le titre "Pape François. La révolution".

En 2020, un changement d’apparence anodine touche l’annuaire pontifical. Le Pape s’y présente sous le titre d’"évêque de Rome". Ses autres titres sont placés dans un second temps. Que ce changement dit-il de la manière dont le Pape envisage son pouvoir ?

Pour simplifier au maximum sa fonction, François a placé en avant son titre le plus historique, et non pas son titre le plus théologique ("vicaire de Jésus-Christ"). Cela traduit sa volonté de ne pas être un Pape en surplomb, mais un Pape au service, dans le cadre d’une conception plus égalitaire de l’Église. Le synode qui s’ouvre souhaite rendre concrète cette conception du pouvoir romain.

À vous lire, si François est révolutionnaire, ce n’est pas parce qu’il s’en prend aux "dogmes". Il entend plutôt changer la méthode de gouvernance dans l’Église, la conception du pouvoir et la pastorale - c’est-à-dire l’accueil et l’accompagnement des fidèles. Est-ce comme cela que l’on peut résumer son pontificat ?

Prenons le cas de ce synode sur l’avenir de l’Église. Beaucoup souhaiteraient en profiter pour que le pouvoir de l’évêque soit limité. Cette volonté se heurte cependant au droit canon, et il faudrait un concile (une assemblée d’évêques qui s’attache à la doctrine), et non un synode (qui se penche sur des enjeux pastoraux) pour régler une telle question. François sait donc que ce synode va engendrer de la déception. Pour y répondre, sa méthode est de susciter le débat et d’engager une voie médiane quand la discussion se heurte à des blocages doctrinaux ou juridiques. Cette voie médiane est celle du cas par cas. La question de l’accès aux sacrements des personnes divorcées remariées en est un exemple : chaque situation doit être désormais discernée en tant que telle. François est en réalité un pasteur dans l’âme, et son désir est que l’Église ne soit pas une institution structurée autour d’un catéchisme, des évangiles et du droit canonique auprès desquels se référer de manière "juridique" ; il souhaite qu’elle soit plutôt une assemblée ouverte à tous, sans barrière principielle et au cœur de laquelle le pasteur se pencherait sur chaque problème particulier pour envisager sa résolution. Sur le plan canonique ou théologique, une telle philosophie suscite d’inévitables tensions, mais François les apprécie. En bon jésuite, il place l’Église dans une position d’accueil et de service, mais aussi de questionnements et de tensions internes. Cette volonté a fait du bien à l’Église, elle a permis de remettre des questions sur le chantier, mais elle ne pourra pas durer : à subir trop de tremblements, l’institution en sortirait fragilisée.

Comment envisager la suite et le prochain conclave ?

En dix ans de pontificat, François a convoqué neuf consistoires pour créer de nouveaux cardinaux. C’est autant que Jean-Paul II en 26 ans. Il a donc souhaité renouveler très rapidement l’assemblée qui élit le prochain pape en nommant des personnalités qui partagent son style et sa vision. Son objectif est clair : tout faire pour que quelqu’un de sa sensibilité puisse être élu. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer un effet de saturation lié à l’exercice du pouvoir par François. Non seulement son management autoritaire ne ménage personne au Vatican, mais il bouscule au-delà de Rome. Son volontarisme s’accorde peu avec le rythme lent et sage de l’institution catholique. Depuis deux ou trois ans, on rencontre de plus en plus de fidèles désarçonnés. Ils se posent des questions et s’interrogent sur le fait qu’il faudrait élire quelqu’un de plus modéré et de plus calme. Je dis cela avec beaucoup de modestie, conscient que je peux me tromper, mais je pense que le prochain conclave pourrait aller chercher un cardinal qui souhaitera sans doute poursuivre l’œuvre de François, mais avec plus de lenteur et d’apaisement.

Pourquoi l’Église ne change-t-elle pas plus vite ?

Le rapport du catholicisme avec la modernité divise profondément les fidèles. Sur ce point, il y a une rupture entre Benoît XVI, qui voulait réconcilier tradition et modernité, et François, qui veut aller beaucoup plus loin dans son dialogue avec cette dernière. Rappelons ensuite que l’Église est non seulement une entité universelle mais qu’elle est surtout une entité spirituelle. Or, on considère souvent le Pape comme un homme politique, et l’Église comme une grande ONG qui pourrait évoluer comme telle. C’est une erreur. Le moteur principal de l’Église est d’ordre spirituel et trouve ses ressources dans la prière ; c’est ce qui explique qu’elle demeure imprévisible, patiente, et n’évolue pas comme une machine politique ou humanitaire soucieuse de résultats immédiats.