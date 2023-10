Faut-il être irréprochable et cohérent pour porter un message écolo ?

”Le message est valide indépendamment de la personne qui le formule”

L’avis de Charlotte Luyckx, écophilosophe et chargée de cours invitée à l’UCLouvain

Oui et non. Je dirais qu’il faut chercher à être cohérent lorsqu’on porte un message écologique, parce qu’au plus on va l’être, au plus on va être crédible. Par ailleurs, sur le plan individuel, on a tout intérêt à chercher à diminuer la dissonance cognitive, c’est-à-dire l’écart problématique ressenti entre nos actes d’une part et nos pensées ou nos paroles d’autre part. Viser la cohérence permet aussi de ne pas uniquement rester dans une perspective théorique qui n’aurait pas d’impact concret sur notre propre réalité. Il y a quelque chose de l’ordre d’un impératif moral à tendre vers une forme d’alignement entre nos actes et nos paroles. Mais ce n’est pas simple. Il faut garder en tête que c’est un horizon et qu’en tant que tel, on ne peut jamais l’atteindre pleinement.

C’est pourquoi, d’un autre côté, non, il ne faut pas attendre d’être irréprochable pour porter un message écologique. Cet argument est généralement utilisé par des personnes qui veulent avant tout décrédibiliser le discours, parce que c’est un discours qui dérange, qui questionne les habitudes, les normes, le système problématique dans lequel on vit. Et elles le font en s’en prenant à la personne qui l’exprime. Or, le message est valide indépendamment de la personne qui le formule. Les scientifiques qui publient les études montrant que nous avons dépassé 6 limites planétaires sur 9 peuvent être eux-mêmes irréprochables ou non, le message n’en est pas moins vrai, important et pertinent.

Par ailleurs, on ne peut pas faire porter à l’individu la responsabilité totale de la situation écologique actuelle. Une étude menée par Carbone 4 (cabinet de conseil indépendant spécialiste des enjeux énergie et climat) a montré que 60 % des efforts à fournir pour respecter l’Accord de Paris dépendent de choix structurels et politiques. Cette partie échappe totalement à la volonté d’un individu isolé, même s’il cherche à être entièrement cohérent avec le message écologique qu’il porte. Il y a un danger de surresponsabilisation de l’individu derrière cette injonction à l’irréprochabilité, et le risque de passer complètement sous silence ces enjeux structurels.

La réponse qu’on veut donner à cette question dépend aussi de la vision qu’on a de la transition écologique. Je la conçois comme un phénomène très profond, qui suppose des transformations culturelles et structurelles énormes. Les enjeux sont gigantesques, et une forme d’humilité s’impose devant de tels défis. La transition, c’est un processus, une métamorphose, une trajectoire. Et sur cette route, on rencontre forcément toute une série de blocages, qu’ils soient personnels ou structurels. Donc, il y a quelque chose de contre-productif dans l’idéal d’irréprochabilité, où l’on va mettre en avant des écogestes qui sont connotés comme faisant partie de la solution, au détriment parfois d’un engagement plus profond, plus politique, plus culturel, qui remettrait en question nos systèmes de croyances et nos mécanismes de domination de l’humain sur la nature.

En résumé, la recherche d’une cohérence, oui, à titre d’horizon, mais l’irréprochabilité comme condition de l’engagement individuel, non, et surtout pas au service du maintien d’un statu quo écocidaire.

”On a besoin d’exemplarité de la part des personnes qui sont visibles et influentes”

L’avis de Lucas Scaltritti, journaliste et auteur du podcast “Super Green Me”

Personne n’est parfait. C’est également vrai pour l’écologie. La perfection écolo, c’est un mythe. Les personnes qui utilisent cet argument auront toujours quelque chose à reprocher, parce que rien qu’en respirant, on émet déjà du dioxyde de carbone. En réalité, on n’a pas besoin d’atteindre la pureté absolue en écologie, parce qu’il existe une régulation naturelle des émissions de gaz à effet de serre sur notre planète grâce aux océans et aux forêts. Le but, ce n’est donc pas de n’émettre aucune émission, mais de ne pas émettre plus d’émissions que le système planétaire ne peut en absorber. Ça nous laisse une petite marge.

Par ailleurs, utiliser l’argument “tu te dis écolo mais tu n’es pas venu à vélo” traduit un manque criant de réflexion et d’éducation à la question écologique dans la société. La faute notamment au système scolaire, qui n’informe pas suffisamment sur ces enjeux, mais aussi aux médias, dont le traitement de la question écologique est resté très superficiel jusqu’à récemment, et l’est encore dans certains d’entre eux. Ce genre de polémique déplace l’attention sur la forme au lieu d’aborder le fond du problème, qui est que notre système actuel est vraiment problématique. Et si un écolo prend la voiture de temps en temps mais consacre beaucoup d’énergie à changer ce système, il donne finalement plus qu’il ne prend.

Mais à l’inverse, l’argument “je fais déjà de mon mieux” pour justifier de ne pas en faire plus, est aussi franchement discutable. Le “mieux” d’une personne n’est jamais équivalent à celui d’une autre. Prenons par exemple quelqu’un qui se rend au travail en voiture. De prime abord, ça n’a pas l’air bon d’un point de vue écologique. Mais en fonction de la situation de la personne, il existe de fortes disparités de possibilités d’efforts. Si cette personne habite en milieu rural, très mal desservi en transports en commun, n’a pas à sa disposition de piste cyclable pour se rendre jusqu’à son lieu de travail, et n’a pas les moyens de s’acheter un véhicule électrique, elle fait sans doute déjà de son mieux. Alors que la personne qui vit en milieu urbain, avec tous les transports en commun et des infrastructures cyclables à proximité, dans la même situation, ne fait pas de son mieux.

Il faut aussi bien garder en tête les ordres de grandeur. Pratiquer le zéro déchet, c’est bien, mais ça ne sert à rien si on prend l’avion tous les six mois pour aller à l’autre bout de la planète. Il me paraît trop facile d’utiliser l’argument “je fais déjà de mon mieux, je pratique le zéro déchet, je ne peux pas être parfait” pour se dédouaner. Toutes les imperfections ne se valent pas. Il vaut mieux être imparfait en produisant quelques déchets mais en ne prenant pas l’avion, que l’inverse.

Les ordres de grandeur ont aussi une limite : ils ne prennent pas en compte l’acceptabilité sociale des efforts. Les actions à mettre en place pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre sont bien identifiées. Ce qui est plus compliqué, c’est de les faire accepter par la population. Et pour y arriver, on a besoin d’exemplarité de la part des personnes qui sont visibles et influentes, comme les personnalités politiques, les dirigeants, les influenceurs, les personnes très riches, les sportifs, etc. Le poids des symboles est important. Dans ce cas-ci, une seule petite action peu écolo peut devenir problématique parce qu’elle entraîne des réactions de rejet dans la population : “si cette personnalité politique, qui prône l’écologie et a des moyens, ne se donne pas la peine de se déplacer à vélo, pourquoi devrais-je le faire moi ?”. Cela rejoint la question de la justice sociale et climatique.