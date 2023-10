Conflit israélo-palestinien: "La paix sera possible le jour où il y aura deux gagnants et deux perdants"

Face à ce conflit particulièrement complexe, deux experts nous éclairent.

“Face à un mouvement terroriste d’inspiration islamo-fasciste”

L’avis de Joël Kotek, politologue et historien (ULB). Directeur de la revue Regards, le mensuel du Centre communautaire laïc juif (CCLJ)

Quel juste discours peut-on tenir aujourd’hui ?

Dans le conflit qui oppose Israéliens, Palestiniens et Arabes, les torts sont partagés. Au refus originel des Arabes d’accepter la présence d’un État juif au Moyen-Orient, c’est-à-dire non arabe et non musulman, répond, depuis l’échec des accords d’Oslo une indéniable cécité israélienne.

Jusqu’alors les Israéliens ont toujours été prêts au compromis, y compris territoriaux avec tous ceux qui acceptaient de les reconnaître. Je rappelle que les “sionistes” ont accepté en 1947 le plan de partage onusien de la Palestine britannique et pas le monde arabe qui lui déclara la guerre. Israël survécut au prix de terribles pertes. La Palestine arabe, quant à elle, fut lamentablement partagée entre l’Égypte (Bande de Gaza) et la Jordanie (Cisjordanie). La “non-Palestine” est de la responsabilité première du monde arabe qui n’a cessé d’instrumentaliser cette cause. À toutes fins utiles, je rappelle qu’Israël a évacué le Sinaï, le Sud Liban et cette bande de Gaza qui n’est pas un territoire occupé, sinon par le Hamas.

Qu’est-ce que le Hamas, sinon un mouvement terroriste d’inspiration islamo-fasciste : relisez sa charte qui à son origine faisait référence aux “Protocoles des Sages de Sion”, au complot judéo-maçonnique et judéo-bolchevique ! Ce mouvement totalitaire qui opprime ses opposants, persécute les chrétiens, les femmes et les homosexuels, ne sera jamais un partenaire pour la paix. Ses massacres de sang-froid de centaines de jeunes israéliens témoignent de sa barbarie intrinsèque. Il joue la carte de l’État iranien effrayé par les perspectives de rapprochement entre Israël et le monde arabe. L’Iran est prêt à sacrifier les Gazaouis pour restaurer son image écornée à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le tort -immense- de l’actuel gouvernement israélien (le plus extrémiste de son histoire) est d’avoir négligé, sinon humilié, l’Autorité palestinienne qui, toute corrompue qu’elle soit, reste cet interlocuteur avec lequel il faudra négocier, le plus tôt possible, la création d’un État palestinien à côté, et non à la place d’Israël, comme l’entend le Hamas. Ce devrait être le défi du prochain gouvernement israélien une fois le Hamas écrasé et le départ à la retraite accéléré de Netanyahou et de ses sbires d’extrême-droite. Ils sont un danger pour l’avenir d’Israël et même du peuple juif !

La paix sera possible le jour où il y aura deux gagnants et deux perdants : les perdants ? Les partisans, ici, du Grand Israël et, là, de la Grande Palestine. Les gagnants ? Les citoyens israéliens enfin en sécurité et les Palestiniens en souveraineté et dignité. Il n’y a pas d’autre solution. Au risque du pire.

"Certains Palestiniens ne connaissent que le contrôle d’Israël"

L’avis d’Elena Aoun, professeure et chercheuse en relations internationales à l’UCLouvain.

Comment lisez-vous les évènements qui se passent actuellement en Israël et en Palestine ?

Une façon de comprendre la situation actuelle est de remonter dans le temps et de s’appuyer sur le droit international. La création d’un foyer national juif au lendemain de la Première Guerre mondiale est déjà un acte colonial. Après la Seconde Guerre mondiale, le plan de partage est refusé par les Palestiniens qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire de la place à des Juifs européens alors qu’ils n’ont eux-mêmes pas joué de rôle dans la Shoah. Un État israélien est créé, mais aucun État palestinien. Depuis, les Palestiniens sont dans un entre-deux : il y a ceux qui restent dans ce qui est aujourd’hui Israël, et ceux qui fuient dans des camps en Cisjordanie et à Gaza. En 1967, ces zones tombent sous le contrôle israélien, et depuis, toute la politique menée par Israël est en violation directe avec les conventions de Genève – des traités internationaux qui dictent les règles de conduite à adopter en cas de conflits armés.

Aujourd’hui, on a des générations de Palestiniens qui ne connaissent rien d’autre que le contrôle violent par Israël, et qui voient malgré tout la communauté internationale en rester proche. Il y a un poids symbolique, psychologique, politique et économique énorme qui pèse sur leurs épaules, et qui finit par conduire à ces éruptions de violence. Personne ne s’attendait aux attaques du 7 octobre, mais la violence de la révolte, elle, était prévisible. Humainement, rien ne justifie une violence aussi débridée, mais scientifiquement, c’est une position normative et philosophique qui se comprend. Quand on travaille sur les conflits internationaux, on se rend compte que les “solutions” qui passent par un déséquilibre des puissances vont forcément nourrir la violence. Dans l’immense majorité des cas de colonisations, il a fallu recourir à une forme de conflit violent pour aller vers l’indépendance.

Que recommandez-vous pour aborder le sujet dans toute sa complexité et sans tomber dans une polarisation peu constructive, voire dangereuse ?

Ces dernières années, on observe une difficulté de plus en plus marquée à pouvoir parler du conflit israélo-palestinien en visibilisant la position et le quotidien des Palestiniens. Il faut pouvoir aller au-delà de la dichotomie “Palestine = terroriste” et “Israël = puissance vertueuse”. Oui, on peut parler d’actes terroristes de la part du Hamas aujourd’hui. Mais pour parvenir à apaiser les tensions et tenter de résoudre le conflit, il faut aller plus loin que ce constat et se poser les bonnes questions. À mon sens, il faut tenter de comprendre le caractère structurel de la situation pour poser un bon diagnostic sur cette violence palestinienne récurrente, qui ne fait que répondre à une multiplicité de formes de violences israéliennes.

Ce conflit est compliqué, et pour pouvoir l’appréhender au mieux, je conseille de se documenter. On peut commencer en relisant les conventions de Genève, par exemple. Il y a aussi les rapports d’ONG extrêmement sérieuses, comme Human Rights Watch. Il est également intéressant de se pencher sur le travail des ONG israéliennes qui documentent elles-mêmes les exactions israéliennes dans les territoires palestiniens. L’objectif est de se faire une idée relativement précise de la situation sur le terrain.

Il faut, quoi qu’il arrive, bien garder en tête les enjeux qui entourent ce conflit. Il se greffe sur une histoire extrêmement douloureuse, pour les Juifs évidemment, mais aussi pour les Européens, qui ont été partie prenante dans le drame de la Shoah, et dans tout ce qui a mené les sionistes européens à se dire qu’ils n’avaient pas d’avenir en Europe et qu’ils devaient trouver un foyer national ailleurs. Israël, c’est l’histoire européenne avant d’être l’histoire du Moyen-Orient.