Le monde politique est-il incapable de penser à long terme ?

"En Belgique, on évite les conflits trop frontaux et trop violents"

Une opinion de Benoît Rihoux, professeur de sciences politiques à l’UCLouvain et chercheur au Centre de science politique et de politique comparée (CESPOL).

La question est un peu plus complexe qu’elle n’en a l’air. Si l’on regarde les programmes des partis politiques, les notes des ministères ou les rapports d’institutions comme le Bureau fédéral du Plan, on constate qu’il y a bien, chez les politiciens, une certaine vision à long terme. Mais il y a, à côté de cela, deux aspects de leur travail qui imposent le court-termisme. En premier lieu, on peut noter le fait qu’ils doivent communiquer sur les éléments attendus dans un laps de temps raisonnable, c’est-à-dire avant la fin de la législature en cours. C’est nécessaire pour que la politique apparaisse légitime aux yeux des citoyens. Et deuxièmement, les élus doivent pouvoir prouver aux militants de leur parti que leur politique a bien un effet direct, leur rendre des comptes en quelque sorte.

Il y a aussi en Belgique une importante culture du compromis. On a clairement plus de difficultés qu’ailleurs à mener de grandes réorientations de politique publique. La principale raison, c’est que nous avons des coalitions assez larges, avec des partis aux avis très divergents sur des questions centrales. Il y a des logiques de veto et de blocage. Les décisions prises sont donc souvent des solutions médianes, des réformes partielles ou modérées. Notre pays est aussi un terreau de forces sociales fortes et structurées, qui ont des positions tranchées. En Belgique, il y a de la concertation sociale, il faut négocier. Donc un camp ne pourra jamais imposer seul sa volonté. Les acteurs politiques comme les partenaires sociaux sont multiples et doivent faire des compromis, pour éviter des conflits trop frontaux et trop violents.

Un pouvoir exécutif plus fort

Une solution pour aller plus rapidement plus loin, mais qui n’est peut-être pas souhaitable sur le plan démocratique, et qui serait très improbable en Belgique, serait d’avoir un pouvoir exécutif plus fort, qui imposerait de grandes réformes. C’est déjà le cas dans d’autres pays, comme la France ou les Etats-Unis. Là, on voit des politiques top down, c’est-à-dire qui viennent d’en haut, du sommet du pouvoir, être imposées beaucoup plus facilement. Le Président américain Joe Biden peut par exemple décider seul d’engager des milliards de dollars sur une question qu’il estime importante, comme l’environnement, ce que ne pourrait pas faire un politicien belge. Avec un pouvoir exécutif plus fort, les choses peuvent aller plus vite, mais cela va à l’encontre du pluralisme démocratique. Et il peut y avoir des revers à la médaille, comme des coûts sociaux ou économiques.

Une autre solution pourrait aussi être de donner aux experts plus de poids dans les choix politiques. Mais eux-mêmes ont des points de vue différents. Avant d’être experts, ils sont aussi des citoyens, et aucun citoyen n’est neutre. S’ils sont souvent d’accord sur le fond du problème, ils peuvent se déchirer sur la solution à mettre en place. Sur la question climatique par exemple, ils peuvent soutenir des politiques plus ou moins radicales pour arriver aux objectifs.

On peut résumer les possibilités autour de deux grandes visions. Idéologiquement, à gauche, on aura tendance à proposer des politiques plutôt interventionnistes, à donner plus d’autorité à l’État, au nom de la protection du bien public. À droite, en revanche, l’idée sera plutôt d’amener des objectifs et de laisser les citoyens et les acteurs économiques y arriver de la façon qui leur semble la plus adéquate, avec des stratégies propres. On donne alors plus de pouvoir à l’industrie et à la production. C’est une conception plus libérale du changement. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas une réponse idéale pour l’amener, c’est une question d’idéologie.

"Ce sont les individus qui sont court-termistes, les politiciens n’en sont que le reflet"

Une opinion de Christian Gollier, économiste et directeur général de la Toulouse School of Economics (TSE).

Étant donné l’horizon des échéances électorales, toute décision qui implique des coûts immédiats et des bénéfices plus éloignés dans le temps est forcément peu attractive pour un politicien. La question climatique est une excellente illustration. Plus de la moitié du carbone émis aujourd’hui sera encore présent dans l’atmosphère dans un siècle. Faire des efforts pour ne pas émettre ce carbone, c’est éviter des dommages climatiques qui seront étalés sur des centaines d’années, qu’en majorité on ne verra pas. La transition climatique et énergétique sera très coûteuse. Elle va demander des investissements massifs dans les infrastructures : mobilité, logement, énergie, secteur de la production, etc. Au-delà du coût en euros, cela représentera aussi des sacrifices en termes de confort. Il va falloir faire preuve de sobriété. Les efforts devront donc être immédiats, mais les bénéfices tirés de ces efforts seront, eux, étalés sur le très long terme.

On a encore cette image de la transition heureuse, qui va créer des millions d’emplois, qui va permettre de réduire la facture d’électricité, qui fera en sorte qu’on puisse se regarder plus facilement dans le miroir le matin tout en continuant à utiliser son SUV. Mais c’est une utopie. La transition, ça va plutôt être du sang, des larmes, et de la sueur. Or, ce discours-là n’est pas vendeur, et aucun parti, même pas celui des écologistes, ne veut le défendre. Car, en réalité, ce sont les individus qui sont court-termistes, les politiciens n’en sont que le reflet. Un tel discours ne mobiliserait donc personne. Un politicien qui voudrait vraiment être honnête et se lancerait dans une politique climatique qui soit souhaitable pour l’entièreté de la planète perdrait nécessairement les élections.

Des cadres européens ambitieux

On sait tous qu’il va falloir changer, mais aucun politicien n’a envie de perdre sa place ou de mettre son pays en difficulté. On le voit à chaque COP : tout le monde attend que l’autre fasse des efforts, mais personne ne veut avoir à en payer les coûts. C’est la tragédie des horizons. L’horizon géographique : on se préoccupe plus de ce qu’il se passe près de chez nous. L’horizon temporel : on se préoccupe plus de ce qu’il se passe aujourd’hui. Et il y a la question des fuites de carbone. Si la Belgique décarbone complètement son économie, elle prend le risque que les industries polluantes traversent simplement les frontières et déplacent leurs émissions, ce qui ne change finalement rien à l’échelle de la planète.

Tout ceci implique que les politiciens ne sont pas incités à tenir compte du problème à plus long terme. Je pense qu’il ne faut pas leur jeter la pierre. Ils sont motivés par leur possible réélection, et on ne peut pas attendre d’eux qu’ils se suicident politiquement. Tenir un discours de vérité est extrêmement difficile. Nos démocraties libérales ne semblent pas du tout adaptées pour lutter contre le changement climatique. Certaines personnes ont émis l’idée qu’il faudrait sans doute une dictature verte pour parvenir à faire passer les politiques climatiques nécessaires. Je ne défends personnellement pas cette idée, mais c’est une réflexion qu’on entend régulièrement.

À l’échelle du pays, il n’y a donc pas vraiment de politique long-termiste ambitieuse à attendre. En revanche, au niveau européen, nous avons des commissaires de qualité qui ne sont pas, eux, tenus d’être réélus par les citoyens. Ils ont donc tendance à imposer plus facilement des cadres climatiques ambitieux, dans lesquels les pays membres sont obligés de s’insérer.