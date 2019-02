Dès lors, l'accès aux réseaux sociaux doit-il rester gratuit ? Donnez-nous votre avis !









Pour allonger le temps de connexion au site, on sait que Facebook, via des algorithmes, favorise certains contenus plutôt que d'autres, en fonction des affinités de l'utilisateur, afin de ne pas perdre son intérêt ; mais que cela va aussi plus loin. En effet, les « plateformes ont noté qu’en proposant des contenus de plus en plus « radicaux » on capte plus durablement l’intérêt des utilisateurs et que l’on augmente ainsi le nombre de messages publicitaires reçus par leurs utilisateurs », note Bernard Benhamou, enseignant sur la gouvernance de l’Internet à l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne, dans une interview à Atlantico.fr . À la veille des élections, remettre en question ce modèle économique, et ses dérives, pose plusieurs questions...