Journaliste , elle a été chroniqueuse sur France Inter et France Culture et a écrit pour Charlie Hebdo, Le Monde et maintenant Marianne (éditorialiste depuis 2016) et Huffington Post. Ses thèmes sont le féminisme, l’égalité, la laïcité, les intégrismes, les droits de l’homme, l’homosexualité, le racisme et les libertés individuelles. Elle est cofondatrice du journal Pro Choix (féministe, antiraciste et laïque).

Auteure souvent associée à la politologue Fiammetta Venner (sa compagne), elle multiplie les publications autour de ces sujets et s’attaque à l’extrême droite française. On lui doit entre autres Le Guide des sponsors du Front national et de ses amis (1998), La Tentation obscurantiste (2005 - prix du livre politique), Quand la gauche a du courage (2012), Éloge du blasphème (2015).