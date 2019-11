Ripostes Nos croyances ont-elles leur place dans le débat public? Bosco d'Otreppe

Le débat public doit-il viser une vérité? En existerait-il une? Et si c'est le cas, doit-il inclure la foi et les croyances personnelles de chacun dans sa réflexion, ou doit-il s’en débarrasser car elles le pollueraient? Le débat est lancé ici entre le philosophe Dominique Lambert et l'historien Hervé Hasquin, et ce mardi soir à l’UNamur lors d'une soirée qui verra aussi l'intervention de Mgr Delville, évêque de Liège.