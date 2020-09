Des adultes se dénudent devant des enfants : télé poubelle ou éducative ? RipostesVidéo Thierry Boutte & Louise Vanderkelen

© Captures d'écran Twitter

L’émission danoise "Ultra Strips Down" dévoile des adultes nus devant des enfants de 11 à 13 ans. Qualifiée d’éducative, l’émission veut promouvoir le mouvement "body positive" et combattre le "body shaming". Acceptée, et même primée, au Danemark, elle déclenche la polémique sur les réseaux sociaux.