Ripostes Des bus pourraient-ils remplacer les petites lignes ferroviaires ? Clément Boileau

La Semaine de la mobilité touche à sa fin. L’occasion de revenir sur la problématique des "petites" lignes ferroviaires, en mal de fréquentation et de plus en plus vétustes. Et si le bus, réputé plus flexible, pouvait pallier ce "désinvestissement ferroviaire" ? Vous nous avez donné votre avis sur lalibre.be.