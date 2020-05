"En France, une vie vaut trois millions d’euros" © D.R. Ripostes Bosco d'Otreppe

On l’ignore souvent, mais les États fixent plus ou moins consciemment une valeur à la vie pour déterminer si on doit ou non investir pour la sauver. Quelle est-elle en Belgique ? Sandy Tubeuf revient sur ce concept qui fut au cœur du confinement. Professeure en économie de la santé à l’UCLouvain, chercheuse à l’Institut de recherche santé et société (IRSS) et à l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires/Lidam), Sandy Tubeuf éclaire la question de la "valeur de la vie".