Ripostes Étienne de Montety: “Emmanuel Macron n’a pas les lectures de son âge” Bosco d'Otreppe

“La bibliothèque du général de Gaulle se trouve en pleine campagne […], dans un village qui depuis des siècles vit au rythme des labours, des fenaisons et de la chasse. Rien, dans les rues simples et tranquilles de Colombey-les-Deux-Églises, ne laisse soupçonner la présence d’un pareil trésor.” C’est par ces quelques lignes que l’ouvrage "Dans la bibliothèque de nos présidents", dirigé par Étienne de Montety, nous introduit au calme recueillement des lectures des présidents français. En ayant convoqué des proches de qui furent ou de qui sont les présidents, cet essai offre un regard inédit sur la force particulière de la littérature, la politique et le rapport qu’elle entretient avec les lettres. Entretien.