"Évitons de projeter trop vite des significations sur ce qu’on est en train de vivre " © D.R. Ripostes07:35 Aurore Vaucelle

Le philosophe Pierre Zaoui est l’auteur d’un essai, "La Traversée des catastrophes". Durant le confinement, on l’a lu, pour voir comment on pouvait rester indemne dans la traversée qu’on avait à mener. Décryptage, non sans humour et modestie, de notre sauvetage mental possible.