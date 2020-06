La Belgique devrait-elle instaurer une journée nationale d’hommage à ses victimes du Covid-19 ? © JC Guillaume Ripostes Louise Vanderkelen

Des milliers de Belges sont décédés du coronavirus dans de grandes souffrances et sans leurs proches à leurs côtés. La Chine a déjà rendu un hommage national à ses victimes et l’Espagne s’apprête à le faire. Et en Belgique ? Nous vous avons posé la question sur lalibre.be.