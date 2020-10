Faut-il réautoriser l'abattage à la ferme? Ripostes Entretiens : Louise Vanderkelen & Thierry Boutte

© Unsplash

Le transport vers l’abattoir stresse les animaux, dégrade leur viande et coûte du temps aux éleveurs. Certains bovins sont plus difficiles à manipuler. Abattre à la ferme est bénéfique pour le bien-être animal et permet de respecter la logique du circuit court.