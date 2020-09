Faut-il rendre obligatoire le congé de paternité de 20 jours ? Ripostes Entretiens : Louise Vanderkelen & Thierry Boutte

© Unsplash

Vingt jours de congé de paternité obligatoires permettraient aux pères de créer des liens avec leur enfant, de favoriser la répartition des tâches et de réduire les inégalités entre femmes et hommes au travail. Mais il faut aller plus loin avec un congé de quinze semaines.