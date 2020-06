Seul contre tous en 1940, le général de Gaulle lance l’appel du 18 juin sur les ondes de la BBC. Cet appel fut le discours fondateur de la Résistance. En 2020, souligne Franck Ferrand, il demeure un symbole absolu de refus et de défi.

Qui fut cet homme qui prit le micro de la BBC le soir du 18 juin 1940, et qui rendit à la France, en quelques phrases, l’horizon de la victoire ? Que fut cet appel, anxieusement travaillé, annoté, hachuré et reprécisé, dans la longue bataille livrée contre Hitler ? Journaliste, spécialiste de l’histoire, Franck Ferrand raconte cet "appel du 18 juin", l’avènement du général et la place qu’il tient dans l’histoire de France. Charles de Gaulle (1890-1970) est un homme du XIXe, souligne-t-il, pétri des auteurs de ce siècle, mais au regard porté vers le XXIe. Un futur président français qui croyait aux lames de fond - dont celle des nations - et qui endossa, seul d’abord, mais au nom de son pays, le refus de l’armistice et de la soumission.

Dans quel contexte l’appel du 18 juin 1940 surgit-il ?

Il est en effet utile d’y revenir : en histoire, tout relève du contexte. En l’occurrence, l’offensive-éclair des Allemands à travers les Ardennes a été déclenchée cinq à six semaines plus tôt, le 10 mai 1940. Intervenant après des mois de veillée d’armes - la "drôle de guerre" - elle a pris les Français de court. La progression rapide des Allemands sur tout le territoire, face à des Alliés qui vont de défaite en défaite, conduit à une aspiration générale des vaincus à l’armistice. "L’armistice, l’armistice", on n’entend que cela, partout. Aussi, lorsque Paul Reynaud - favorable à la poursuite des combats - cède son fauteuil de président du Conseil à Philippe Pétain - chef de file des partisans de l’armistice - on se dit qu’il n’y aura plus personne pour refuser la défaite et appeler à continuer le combat. Eh bien si : seul contre tous, un membre récent et subalterne du gouvernement, militaire de grade moyen, le général de Gaulle, va lancer cet appel, le 18 juin, sur les ondes de la radio de Londres ; c’est l’acte de naissance de la Résistance française.

L’appel constitue-t-il une surprise ? Et comment est-il reçu par la population française, par son armée, par le nouveau gouvernement de Vichy ?

Sur le coup, très peu d’auditeurs ont entendu l’appel du 18 juin. On évoque certes le cas exceptionnel des marins de l’île de Sein… Mais, disons-le, la plupart de ceux qui, très tôt, ont repéré l’existence, à Londres, de ce général rebelle, se souviendront plutôt de ses interventions suivantes. À tout prendre, on aura mieux repéré l’adresse de juillet "à tous les Français", affichée clandestinement et "datée" de Carlton Gardens… Elle reprend à grands traits les termes de l’appel. Même les références que chacun croit connaître sont un peu douteuses : ainsi, la célèbre photo du Général, prise au micro de la BBC, date-t-elle d’octobre 1941 ; quant à l’enregistrement que l’on passe souvent, il a été fait en réalité par le comédien Pierre Dux. Il n’empêche : assez vite, Vichy prend la mesure du danger : dès le 3 août, de Gaulle sera condamné à mort par contumace. Notons, pour la petite histoire, qu’en marge de cet acte, le maréchal Pétain écrira : "Ne sera pas exécuté" ; des mots que reprendra de Gaulle, exactement cinq ans plus tard, en marge de la condamnation à mort de Pétain. Il faut vous dire que ces deux-là avaient longtemps travaillé ensemble ; ils se connaissaient bien et, au fond, s’étaient respectés.

D’où sort le général de Gaulle ? Qui est-il à l’époque ?

Encore un mois avant l’appel, Charles de Gaulle n’était que colonel - il n’a reçu ses deux étoiles que le 25 mai et encore, "à titre temporaire". Cependant, depuis une décennie déjà, c’était un officier que ses livres avaient fait connaître : il y défendait une vision stratégique et tactique fondée sur le mouvement et la puissance mécanique - à l’opposé des théories défensives, en vogue dans un état-major alors tétanisé par le souvenir de la Grande Guerre. De ce point de vue, son entrée au gouvernement, en pleine débandade, revient clairement à désavouer les chefs en place et à reconnaître - un peu, et même beaucoup trop tard - la supériorité des thèses de ce général de fraîche date en matière de guerre moderne.

Mais comment, dans une période aussi terrible, parvient-il à s’imposer, avec l’accord de Churchill, au micro de la BBC ?

Par une étonnante cascade de circonstances. Rappelez-vous toujours que le 18 juin a été précédé, préparé même, par le 5 et le 9. Je m’explique : dans la nuit du 5 au 6 juin, le général de Gaulle apprend donc - par la radio, d’ailleurs - que le président du Conseil, Paul Reynaud, l’a nommé sous-secrétaire d’État à la Défense nationale. Le titre est assez modeste ; mais s’occuper de défense en pleine déroute militaire n’est pas rien. Vous imaginez ce que cela peut offrir en termes d’informations, de contacts et de moyens logistiques… Muni de ce titre, il se rend à Londres le dimanche 9 juin, et y voit le Premier ministre britannique, Winston Churchill. Fantastique rencontre : les deux hommes prennent mutuellement conscience de leur stature. Vous connaissez les mots célèbres de Charles de Gaulle : "M. Churchill me parut être de plain-pied avec la tâche la plus rude, pourvu qu’elle fût aussi grandiose. […] Il était, de par son caractère, fait pour agir, risquer, jouer le rôle, très carrément et sans scrupule. Bref, je le trouvai bien assis à sa place de guide et de chef." Quant à Churchill, il se dit qu’enfin, au sein du gouvernement français, se trouve désormais un homme d’une trempe et d’une intelligence comparables aux siennes - de quoi se sentir, peut-être, moins seul.

Pour le général de Gaulle, le défi est de taille…

Vous voulez dire immense. En apparence insurmontable. De Gaulle se retrouva, selon ses propres termes, "comme un homme au bord d’un océan qu’il prétendait franchir à la nage". Pour décider ce militaire, volontiers conservateur, à braver le pouvoir en place, à sortir de la légalité et - en dépit de son grade assez secondaire - à endosser tout seul l’idée d’un refus de cet armistice que les Français, en masse, appelaient de leurs vœux, il lui aura fallu trois choses : un espoir, une déception et une conviction. L’espoir, c’était celui - partagé par le président Reynaud - de continuer la guerre contre l’Axe, depuis les territoires de l’Empire colonial ; la déception, ce fut le renoncement majoritaire du cabinet français de Bordeaux, le 16 juin, à saisir la main tendue par les Britanniques et à faire, avec Londres, gouvernement commun ; la conviction, ce devait être celle - déjà si gaullienne - de l’imprescriptible grandeur de la France.

Comment et avec qui le général de Gaulle assurera-t-il le "service après-vente" de cet appel : l’organisation concrète de la Résistance depuis Londres ?

La Résistance a émergé spontanément, au coup par coup, sur le tas si je puis dire… Des mouvements se sont peu à peu structurés, qu’il a fallu identifier, coordonner, unifier plus tard encore - ce devait être la mission de Jean Moulin, à travers le Conseil national de la Résistance. Mais tout cela ne s’est pas fait en un jour. Comprenez bien que, par l’appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle ne crée pas la Résistance d’un coup de baguette magique. Simplement, il en donne l’impulsion ; il lance une fusée dans la nuit… Comme lui-même l’écrira : "L’action met les ardeurs en œuvre, mais c’est la parole qui les suscite."

Comment qualifieriez-vous cet appel ? Est-ce un texte militaire, politique, moral, symbolique ?

C’est à la fois tout cela, et davantage. Historiquement, c’est le point de départ de la Résistance. Politiquement, c’est un point de rupture qui permettra à la France de se retrouver, en 1944, dans le camp des vainqueurs - sur un strapontin, certes, mais qui tout de même valait mieux que le banc des vaincus. Moralement, transcendant même le contexte, c’est un acte héroïque, un symbole absolu de refus et de défi. De nos jours, tout le monde acclame sans danger l’homme du 18 juin ; mais il m’arrive - entre nous - de me demander, au milieu des renoncements et des lâchetés que nous vivons sans cesse, qui aurait suivi l’appel, parmi tous ceux qui, aujourd’hui, en déclament des bribes…

Justement, quelle place accorderiez-vous au général de Gaulle dans l’histoire de France ?

Une place éminente. Le Général était un homme du XIXe siècle qui déjà raisonnait avec l’idée de ce qu’allait devenir le monde, au XXIe. Après cette Première Guerre mondiale, qui marqua le déclin des Français sur la scène internationale, à l’aube de la décolonisation, et bien avant que lui-même n’ait doté le pays de son plus précieux sésame - la bombe atomique - il était convaincu que la France devait "viser haut et se tenir droit", ajoutant, dans les premières lignes de ses Mémoires de guerre : "À mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur." C’était beau à dire ; ce fut encore plus beau de pouvoir, comme il l’a fait, traduire cela dans un grand acte irréversible.