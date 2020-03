Ripostes04:21 L’affaire Polanski monte-t-elle les féminismes les uns contre les autres ? Clément Boileau

Le sacre de Roman Polanski aux César a provoqué une onde de choc qui va bien au-delà des cercles féministes. Les discours sont désormais plus durs et les actes plus forts. Quitte à perdre une partie des féministes plus modérés.