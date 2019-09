Ripostes La cigarette éléctronique, un cadeau ou un poison ? Louise Vanderkelen

L’Inde, tout comme l’État de New York, vient d’interdire sur son territoire la vente de cigarettes électroniques. Cette décision fait suite aux dizaines d’hospitalisations et aux six décès probablement liés à l’utilisation de la cigarette électronique survenus ces derniers mois aux États-Unis. Souvent vantée comme étant un moyen efficace pour arrêter de fumer, que faut-il en penser ?