Lors de l'élaboration de notre test électoral (en collaboration avec la RTBF, la VRT, De Standaard, l'UCLouvain et l'Université d'Anvers), nous avons demandé aux sept principaux partis francophones de se positionner comme "D'accord" ou "Pas d'accord" sur des centaines d'affirmations.





Parmi celles-ci, figurait : "Les décisions politiques importantes doivent pouvoir être laissées aux citoyens par le biais d'un référendum". Voici leurs réponses et celles des citoyens qui nous ont envoyés les leurs.

La même question vous a été posée ainsi qu’à tous les partis politiques, comme nous le ferons chaque jeudi pendant la campagne. Voici les réponses.

Pourquoi d’accord ?

CDH. Nous sommes favorables à multiplier les voies permettant au citoyen de prendre une part directe au débat démocratique. Cela nécessite cependant une réforme de la Constitution.

Écolo. Nous défendons la création d’un droit d’initiative législative citoyenne ainsi que l’organisation de référendums à portée décisionnelle, à tous les niveaux de pouvoir.

Défi. Nous sommes favorables en tout cas au référendum d’initiative citoyenne (RIC) qui ne peut cependant pas constituer un référendum décisionnel contraignant comme on l’entend en France.

PS. Nous sommes favorables à l’instauration du référendum, d’initiative parlementaire ou citoyenne, afin de permettre aux citoyens de se prononcer directement sur des questions importantes.

PP. Nous militons depuis dix ans pour le référendum. Le peuple doit pouvoir décider de son avenir.

PTB et PVDA. Nous préconisons un référendum d’initiative populaire, contraignant. Le pouvoir ne peut ignorer une proposition qui obtient la majorité. Les propositions qui vont à l’encontre de la Déclaration des droits de l’homme ne peuvent être soumises.

Groen. Nous souhaitons promouvoir activement la participation des citoyens, y compris en dehors des périodes électorales. Cela peut se faire par tout un ensemble de mesures, y compris des consultations populaires (non contraignantes) à tous les niveaux.

Open VLD. La participation démocratique ne se limite pas à aller voter une fois tous les cinq ans. Sur des questions politiques importantes, et après un débat approfondi, il doit être possible de soumettre les décisions à la population par le biais d’un référendum.

SP.A. Nous croyons que la participation des citoyens est une forme importante du débat démocratique et de contrôle entre deux élections.

Vlaams Belang. Dans une démocratie représentative, il y a souvent un fossé entre l’élite politique et la population. D’un point de vue démocratique, il est donc important que les citoyens puissent ajuster et corriger la politique de l’élite politique par le biais de référendums.

Pourquoi pas d’accord ?

MR. L’instauration du référendum au niveau fédéral implique le danger d’obtenir des résultats opposés entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Cela créerait des conflits communautaires et des dérives populistes, ce à quoi nous nous opposons.

CD&V. Nous ne croyons pas aux référendums car ils ne permettent qu’une approche binaire, en noir et blanc.

N-VA. Les référendums sont souvent utilisés pour jouer à des jeux politiques aux dépens du citoyen. Nous croyons en des politiciens qui écoutent les citoyens mais qui osent aussi prendre des décisions et prendre leurs responsabilités.





Argumentation pour

Focus sur la qualité du débat et les questions posées

Pour Armel Le Coz du collectif Démocratie ouverte (qui s’exprime sur ledrenche.fr), étant donné le niveau de défiance envers les élus et les institutions, de nombreux citoyens sont tentés de ne pas répondre à la question posée et d’utiliser le référendum pour sanctionner un gouvernement impopulaire. Pourtant, le référendum d’initiative citoyenne (RIC) peut être un magnifique outil démocratique. Comment ?- S’il est initié par les citoyens, via une pétition, le référendum ne viendra pas du gouvernement et on évitera un quelconque vote sanction. - S’il est couplé à une Assemblée citoyenne (tirée au sort, médiatisée et rétribuée) chargée de délibérer, d’écouter les "pour" et les "contre", pour formuler les questions à soumettre au référendum, alors le RIC permettra d’avoir un débat de qualité, basé sur des solutions co-construites qui font appel à l’intelligence collective plutôt qu’à la bêtise des foules. - Si le référendum propose plusieurs options, avec un mode de scrutin innovant pour éviter la polarisation binaire du oui/non.À ces conditions, un RIC peut devenir l’outil central de systèmes démocratiques renouant efficacité et légitimité.





Argumentation contre

Il interdit de penser la complexité

Selon Laurent Mucchielli , sociologue (qui s’exprime sur ledrenche.fr), au niveau national, le fonctionnement par référendum a toutes les chances de renforcer le poids des arguments idéologiques, la constitution d’opinions binaires simplistes interdisant de penser la diversité et la complexité, l’exacerbation des imaginaires, des peurs et des émotions, le manque d’informations (voire la sensibilité à la désinformation), toutes choses qui empêchent les véritables débats. Ce serait une caricature de démocratie, le règne des émotions et de la politique par slogans, un boulevard pour les populismes en tous genres. Ce serait un fonctionnement ne suscitant aucun débat réel entre les gens qui vivent ensemble. En tiendrait lieu un forum sur Internet, sur les réseaux sociaux et autres sites dits "participatifs" où pullulent déjà les propagandistes et les "trolls" en tous genres. Nous avons une bonne douzaine d’années de recul sur tout ceci et l’expérience montre que ce pseudo-débat sur Internet participe trop souvent à une dégradation de la qualité des discussions. En revanche, au niveau local, le référendum serait l’issue logique d’un débat au cours duquel des personnes qui vivent ensemble dans un espace donné discutent réellement ensemble.





Quelques-une de vos réactions sur lalibre.be

Non pour Ben, 45 ans

Un référendum ne permet, la plupart du temps, qu’un type de réponse binaire (oui/non) à une question. Par définition, les décisions politiques importantes ne sont que très rarement binaires. Faire un référendum permettant de confier les décisions politiques importantes aux citoyens de manière objective et juste rendrait le questionnaire trop complexe pour que ce système soit efficace.

Non pour Jean, 32 ans

L’essence de la démocratie c’est d’être à l’écoute de la majorité, certes. Mais c’est aussi d’équilibrer les différents pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire, celui de la presse…) pour trouver une réponse qui prenne en considération l’intérêt général, et donc le bien commun. Le référendum, qui donne un pouvoir absolu à la volonté citoyenne du moment, va à l’encontre de ce principe constitutif de la démocratie.

Non pour Camille, 33 ans

C’est aux élus de prendre les décisions en tant que représentants mais aussi, en tant que trustees (ils doivent prendre le temps et développer les connaissances nécessaires, y compris sur les aspects techniques), sinon pourquoi les paie-t-on et les élit-on ?

Non pour Emile, 87 ans

Pour un référendum plus que pour des élections, les choix se fondent bien davantage sur des motivations émotionnelles et passionnelles que rationnelles. L’exemple le plus récent est celui du Brexit qui renforce les divisions.

Non pour Thierry, 44 ans

La majorité des citoyens ne maîtrise pas les tenants et aboutissants des sujets sur lesquels il faudrait voter, par manque de culture politique ou d’information. Un vote sans connaissance de cause ne peut être un vote éclairé. D’autre part, on peut constater que les référendums se transforment souvent en vote de popularité du pouvoir en place plutôt qu’en réponse à une question précise. Dans les deux cas, l’objectif louable d’impliquer directement les citoyens dans les décisions finit par biaiser le système.

Oui pour pour Arnaud, 28 ans

Je ne suis pas contre l’essence du référendum. Il est important d’offrir la possibilité à la population de se prononcer sur différents enjeux, particulièrement lorsque ceux-ci sont à ce point immenses qu’ils impacteront sur le long terme une population. Néanmoins, la réalité étant bien souvent complexe, une décision politique importante ne peut généralement se limiter à un choix binaire qu’à la condition que les propositions soumises au vote soient suffisamment claires et précises. Elles se doivent de tracer clairement un fil conducteur, une vision, une voie qui mènera vers l’objectif proposé.

Oui pour Michel, 73 ans

Je ne souhaite évidemment pas que toutes les décisions que le Parlement, le gouvernement ou toute autre autorité se propose d’adopter dans son champ de compétences soient soumises à référendum. Mais je souhaite qu’un nombre minimum de citoyens (en fonction du degré d’autorité concerné) puisse demander que soit soumise à référendum telle ou telle question, quelle que soit sa nature. Il n’est pas question d’obstruer tous les mécanismes décisionnels mais plutôt de provoquer un échange public d’arguments, susceptible d’éclairer la population consultée.

Oui pour Agnès, 60 ans

Les décisions politiques importantes impactent directement ou indirectement la vie des citoyens. Ceux-ci doivent être correctement et impartialement informés des conséquences de ces décisions sur leurs existences et sur les générations futures. Ils doivent avoir le droit de s’y opposer ou de les accepter, en toute connaissance de cause. C’est la base d’une véritable démocratie.